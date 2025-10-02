Укр
Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2025, 14:02
212
Российские оккупанты атакуют объекты энергетики в разных областях Украины.
отключения света
Украинцев призывают готовиться к отключениям света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Россияне атакуют украинские объекты энергетики. Украинцев призывают быть готовыми к возможным блэкаутам. Об этом заявил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Бывший советник главы МВД Украины и советник председателя ОП Виктор Андрусив также советует подготовиться к отключениям света.

"Максимально подготовьтесь к блэкауту. Зарядитесь, закупитесь", - написал он.

видео дня

Городской голова Луцка призвал украинцев позаботиться о том, от какого источника питания будут работать котлы в квартирах с индивидуальным отоплением. Также есть программа софинансирования по приобретению дизельных генераторов для ОСМД.

"У нас есть программа софинансирования по приобретению дизельных генераторов для ОСМД. К сожалению, ею воспользовались только три объединения. Надо добавить финансирование на эту программу, чтобы в случае обращений для установки общедомового дизель-генератора на базовые потребности, в частности, чтобы в подъездах был свет, работали лифты", - акцентировал Игорь Полищук.

Новость дополняется...

война в Украине Волынь вторжение России отключения света
Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

