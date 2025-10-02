Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

Россияне атакуют украинские объекты энергетики. Украинцев призывают быть готовыми к возможным блэкаутам. Об этом заявил городской голова Луцка Игорь Полищук.
Бывший советник главы МВД Украины и советник председателя ОП Виктор Андрусив также советует подготовиться к отключениям света.
"Максимально подготовьтесь к блэкауту. Зарядитесь, закупитесь", - написал он.
Городской голова Луцка призвал украинцев позаботиться о том, от какого источника питания будут работать котлы в квартирах с индивидуальным отоплением. Также есть программа софинансирования по приобретению дизельных генераторов для ОСМД.
"У нас есть программа софинансирования по приобретению дизельных генераторов для ОСМД. К сожалению, ею воспользовались только три объединения. Надо добавить финансирование на эту программу, чтобы в случае обращений для установки общедомового дизель-генератора на базовые потребности, в частности, чтобы в подъездах был свет, работали лифты", - акцентировал Игорь Полищук.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред