Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко

Попытки США продвинуть мирные инициативы снова натолкнулись на препятствия. В Вашингтоне заявляют, что Россия отказывается от переговоров с участием Украины и Соединенных Штатов. Вместо этого Россия готовится к более радикальным действиям в отношении западных партнеров с целью давления на них перед предстоящим обсуждением завершения войны в Украине.

В интервью Главреду политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что будут делать США, чтобы побудить Путина к переговорам, почему ударов по территории РФ со временем станет больше, а также как Пекин будет давить на РФ, чтобы выиграть спор с Вашингтоном.

Мы видели недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что в течение последних недель Россия отказывается от любых встреч с украинцами - как двусторонних, так и трехсторонних. В России же эти заявления традиционно называют фейковыми, мол, они ни от чего не отказываются, остаются открытыми к диалогу и тому подобное. По вашему мнению, как можно трактовать эти заявления Вашингтона на данном этапе войны?

По состоянию на сегодня мы действительно фиксируем новый этап риторики со стороны администрации Трампа. Она направлена на то, чтобы зафиксировать отсутствие какого-либо движения со стороны Москвы и лично Путина.

Очевидной является провальность "Анкориджа" и тех переговоров, которые состоялись между Трампом и Путиным в августе на Аляске. Это, собственно, и есть демонстрация несогласия Трампа с дальнейшим курсом, который сегодня демонстрирует Российская Федерация.

Параллельно с изменением позиционирования Соединенных Штатов мы видим и активизацию китайского трека в контексте российско-украинской войны. Я напомню: когда Трамп пообщался по телефону с Си Цзиньпином, он в привычной манере сделал бравурный пост, где отметил, насколько ему все понравилось. При этом фактически в одном предложении он упомянул сразу несколько тем: проблему фентанила, российско-украинскую войну и TikTok.

И что мы видим? Буквально за короткое время принимается решение о продаже американской части TikTok - кажется, за 13 млрд долларов. То есть это уже можно считать элементом прогресса. Если прогресс возможен в вопросе TikTok, то, вероятно, стоит ожидать и определенного сдвига в позиционировании Китая в отношении Путина. Речь идет, собственно, о поиске различных дипломатических форм риторики, которые позволят давить на Кремль или стимулировать его к шагам, которые будут способствовать завершению российско-украинской войны.

Какие дальнейшие действия могут быть со стороны Соединенных Штатов? И можно ли одним из таких символических действий считать заявления того же Вэнса о возможности передачи Украине "Томагавков"?

Здесь, собственно, я хотел бы говорить даже не столько о Вэнсе, сколько о Трампе. Есть классическое выражение аналитиков относительно того, как воспринимать слова Трампа. Мы говорим о коллективном Трампе, и здесь правило такое: не стоит воспринимать его слова буквально, но воспринимать их серьезно - нужно.

Ведь давайте говорить откровенно: у нас нет платформ для запуска "Томагавков". И пока никто не заявлял, что те буквально несколько единиц Typhon, которые с 2023 года находятся на вооружении США и способны запускать "Томагавки" с земли, доступны для передачи Украине. Так же, как нет речи о передаче установок МК-41 из Польши.

Но о чем здесь идет речь? Прежде всего о том, что США снимают давление с Украины в вопросе "слабый должен соглашаться с позицией более сильного", то есть агрессора. Параллельно с этим я думаю, что информация правдива и Украину действительно не ограничивают в выборе целей на территории Российской Федерации.

Совершенно очевидно, что для реализации ряда дипстрайков нам нужны качественные разведданные. А наиболее полными они являются именно у Соединенных Штатов благодаря их фантастической сети спутников. Поэтому в нынешней ситуации США сигнализируют: если Российская Федерация не пойдет на переговоры, то благодаря асимметричным шагам - где сами США не будут выступать в авангарде, но могут помочь - проблемы для Путина будут только расти.

Мы уже видим серьезные трудности в российской экономике, к чему постоянно апеллирует Дональд Фредович. Это, собственно, и демонстрирует, что Украина может нанести еще больший непосредственный ущерб как российскому ВПК, так и экономике РФ в целом.

Другими словами, в течение следующих месяцев мы увидим ситуацию, когда ударов по российской территории будет больше, чем сейчас?

Да, фактически мы можем говорить об интенсификации. В то же время следует осознавать, что Российская Федерация тоже готовилась к массированным атакам против украинской гражданской инфраструктуры - критической, энергетической, систем водоснабжения и многих других сфер. Поэтому речь идет скорее о балансировании ситуации. Ведь, как отмечал сам Трамп, нельзя воевать тогда, когда игра постоянно идет только в одни ворота.

Это необходимо для того, чтобы и россияне поняли: главные последствия направлены не столько против населения, сколько против их армии и финансово-экономического блока. Мнение рядовых россиян здесь вторично. Однако они также поймут, что именно действия Путина и его инициативы толкают Российскую Федерацию все глубже в бездну.

По вашему мнению, если такие удары действительно станут массированными по российской территории, будет ли это иметь влияние на позицию Путина относительно переговоров и вообще завершения войны?

Это может иметь серьезное влияние по одной простой причине: будут поражаться объекты, принадлежащие непосредственно окружению Путина - олигархату, представители которого (кого не назови) сегодня несут очень серьезные убытки. Такая ситуация точно не идет по пути исправления, ведь Российская Федерация не способна защититься от столь широкой географии применения как украинских дронов, так и уже частично украинских ракет.

В этом случае речь идет скорее не о давлении на общественное мнение - Путину, откровенно говоря, на него плевать. Единственное, что ему нужно, - определенная "народная легитимность", которую обычно обеспечивает пропаганда. Но здесь встает вопрос именно "дворцового одобрямса" - поддержки со стороны его ближайшего окружения, без которой продолжение войны будет крайне проблематичным.

Мы уже видим пример - не только Козак, который потерял должность и выступил против войны. Таких людей станет гораздо больше. К тому же нужно учитывать, что уже сейчас сами россияне отчитываются о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета более чем на 10%. Это самый низкий показатель за последние пять лет.

Иными словами, даже внутри самой России растет осознание, что им банально "перерезают экономическую пуповину". А без устойчивой экономики война становится просто невозможной.

Можем ли мы говорить о том, что у Путина есть определенный "дедлайн" - срок, который у него остается для того, чтобы согласиться на предложение Соединенных Штатов и Украины относительно переговоров и относительно "адекватного" завершения войны (конечно, в российском понимании)?

Я думаю, что Путин для себя отвел примерно полгода, начиная с сентября. То есть в течение этих полгода он будет стремиться достичь еще определенных дополнительных военных результатов и создать условия для продвижения своих ультимативных требований. Очевидно, что такого не будет, поэтому дальше уже потребуется синергия нескольких факторов. Во-первых, работа сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне, в частности дальнейшее перепозиционирование Китая в этом вопросе, чтобы выйти на прагматичное решение о необходимости прекращения российско-украинской войны.

Мы видим, что ранее Китай, несмотря на его так называемые "мирные инициативы" - в частности известные 12 шагов, - в последнее время не демонстрировал никакой активной позиции по завершению войны. Как может измениться ситуация сейчас? И насколько Китай заинтересован в давлении на Путина с целью прекращения войны?

Прежде всего, последним формально представленным документом был китайско-бразильский "мирный план" из шести пунктов, представленный в мае 2024 года. Сейчас же активно распространяется анонимными Telegram-каналами какой-то непонятный перечень из 10 пунктов, якобы китайский мирный план. Но, по моему мнению, его, скорее всего, писали на Лубянке, поскольку слишком очевидно перекликаются отдельные тезисы с предыдущими "планами", в частности тем, который приписывали Турции, хотя сама Анкара его так и не подтвердила.

Речь идет о том, что Китаю сейчас нужно за счет темы российско-украинской войны фактически выиграть по всем направлениям. То есть получить лучшую позицию в двустороннем торговом соглашении с Соединенными Штатами, закрепиться экономически на российском внутреннем рынке. Мы же видим, что там есть договоренности по "Силе Сибири-1", увеличению поставок российского газа, строительству "Силы Сибири-2" и так далее. Но опять же - газ по более низким ценам. То есть китайцы выбили для себя очень серьезный дисконт, фактически почти внутреннюю российскую цену.

Кроме того, Китай стремится сделать себя едва ли не главным бенефициаром мира. Он хочет показать, что Трамп за 9-10 месяцев президентства, несмотря на свои обещания завершить войну за 24 часа, этого сделать не смог. А вот когда Китай условно включится в эту тему публично на "последней миле", то именно он получит лавры победителя. Это, кстати, очень схожая ситуация с тем, как несколько лет назад произошло примирение Саудовской Аравии и Ирана. Соединенные Штаты долго пытались играть в этой ситуации ключевую роль, а потом пришел Китай и - оп! - уже есть договоренности.

Таким образом действует Китай и сейчас: сначала не давая никакой конкретики, максимально завуалировано, но в нужный момент резко включается, чтобы получить результат.

Если, как вы сказали, Путин отвел для себя полгода на проведение наступательных операций и общее давление, то в чем именно, кроме военных действий на украинском фронте, это может проявляться? Какие еще способы давления он может задействовать, в том числе и на Запад?

Совершенно очевидно, что речь идет об условном "втором фронте". Может ли это быть дальнейшая гибридная деятельность против других стран - членов ЕС и НАТО? Да, ведь мы уже видим развертывание темы с "непонятными" беспилотниками, а также нарушение воздушного пространства пилотируемой военной авиацией. Кроме того, не случайно российское СВР, а до того и Мария Захарова, распространяют дезинформацию о якобы украинских ДРГ в Польше или о "шахэдах", которые, мол, восстановили украинцы, чтобы потом обвинить россиян. Это очевидные конспирологические заготовки, призванные объяснить: а что же это за "зеленые человечки" оказались, например, в той же Польше?

Итак, вполне возможно, что провокации России будут происходить непосредственно на земле, а также с использованием ударных дронов уже по территории Польши или Румынии. Вероятно, целью станет логистическая инфраструктура. Но под удар могут попасть и другие страны. Речь идет о сценарии контролируемой эскалации, где главным сценаристом выступает непосредственно Путин.

Именно по этому пути, скорее всего, они и в дальнейшем будут двигаться.

То есть уже сейчас можно ожидать от россиян более радикальных действий? Я имею в виду не только использование дронов без боевой части, но и подобные демонстративные шаги?

Проблема заключается в том, что даже если это будут не "шахеды", а "герберы", но оснащенные камерами наблюдения, - это также будет представлять серьезную угрозу. Обычно подобные действия работают в комплексе, например, в сочетании с использованием баллистического вооружения. Я напомню, что во время учений "Запад-2025" на территории Калининградской области комплексы "Искандер" были выставлены на боевые позиции прямо вдоль трассы. Это стало очевидным сигналом: возможны разные варианты развития событий, и это фактически игра мячами со стороны Кремля.

Если провокация Путина не сработает, какие варианты могут быть с нашей стороны?

Мы понимаем, что каждая из сторон пытается обеспечить себе лучшие переговорные позиции. Единственное, что сейчас сдерживает и Украину, и Российскую Федерацию в этом состоянии, - война на истощение, которая не выгодна ни одной из сторон. Очевидно, наступит момент, когда ресурсная база уже физически не позволит продолжать активную фазу боевых действий. Тогда действительно придется переходить к переговорам. Но, к сожалению, этот момент еще в будущем, не сейчас.

Сегодня мы имеем ресурсы и должны обороняться, потому что агрессор не прекращает атак и продолжает тратить сотни миллиардов долларов на эту немотивированную войну. Часто звучит тезис: "Если Украине не давать оружие, война закончится". Но это ошибочный и деструктивный подход. Никакого "реванша" или "умиротворения" агрессора при таких условиях быть не может.

Украина должна получать помощь - как до завершения войны, так и после, в рамках реализации гарантий безопасности. Это единственный способ, чтобы российский агрессор и другие потенциальные агрессоры поняли: никакой выгоды от подобных военных действий просто не будет.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

