Дедлайн - полгода: эксперт раскрыл новый план Путина относительно переговоров

Руслана Заклинская
2 октября 2025, 16:32
Политолог Игорь Чаленко считает, что Путин готовится выдвинуть ультимативные требования по завершению войны на переговорах.
Когда лидер РФ готов сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, ОПУ, kremlin.ru

Ключевые тезисы Чаленко:

  • Путин отвел себе около полугода перед переговорами
  • В ближайшие полгода Москва будет пытаться нарастить давление на фронте
  • Дальнейшие события будут определять три фактора

Лидер РФ Владимир Путин отвел для себя примерно полгода, начиная с сентября, перед тем, как идти на переговоры по завершению войны. В течение этого периода Путин попытается достичь военных результатов и сформировать почву для выдвижения своих ультимативных требований за столом переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

В то же время эксперт подчеркнул, что достижение таких целей маловероятно. Чаленко считает, что дальнейшее развитие событий будет определяться сочетанием нескольких факторов.

"Во-первых, работа Сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне", - пояснил он.

Также Чаленко добавил, что постепенное перепозиционирование Китая может стать основой для прагматического решения о необходимости прекращения войны России против Украины.

Может ли завершиться война в ближайшее время - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак считает, что в ближайшие два-три месяца подписания мирного соглашения не произойдет. Он отметил, что ключевой вопрос заключается в ситуации на фронте, где Россия до сих пор имеет возможность продвигаться.

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Также посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится стать посредником в урегулировании войны России против Украины. В интервью Fox News дипломат подчеркнул, что Трамп хочет убедить союзников в Европе прекратить любую косвенную поддержку Кремля.

Кроме этого, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине в ближайшее время не завершится. В интервью Fox News он выразил сомнение в длительной экономической поддержке Украины со стороны Европы и отметил, что Киеву трудно соревноваться с Россией в экономическом плане.

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Игорь Чаленко
Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

Наконец-то военные дома: Украина провела большой обмен пленными

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

