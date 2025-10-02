'Я не знала жив ли он': мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

Мать героя, которого сегодня удалось вернуть из российского плена не сдерживала эмоций и рассказала, когда в последний раз общалась с сыном.

Мать со слезами узнала об освобождении сына из плена / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

В рамках обмена удалось вернуть домой 38-летнего Андрея Белоуса 38-летнего

Его мать рассказала о том, как он попал в плен

Сегодня между Украиной и Россией состоялся очередной этап обмена военнопленными. В результате обмена домой вернулся военнослужащий, который находился в плену более 3 лет. Его историей поделилась мать в комментарии ТСН.

"Чтобы не сглазить, я не поверила себе, я не могла открыть Дию. Сообщение - защитник освобожден из плена. Господи, спасибо тебе, Боже", - рассказывает женщина.

Женщина рассказала, что из российского плена освободили ее сына Андрея Белоуса, которому 38 лет. Он провел в неволе 3 года и 5 месяцев после того, как его захватили на Донецком направлении.

За это время удалось лишь раз пообщаться с ним, когда он находился в Еленовской колонии. Впоследствии, еще до известной трагедии, его перевели в колонию в Свердловске, о чем матери сообщили освобожденные пленные.

Смотрите видео эмоций матери освобожденного из плена защитника:

"А тогда, в декабре 24-го года, его где-то перевели снова, этапировали, но я не знала, где он. Я не знала, это 7 месяцев я не знала весточки о нем, где он находится, жив ли он. Я его люблю, или я его долго ждала. Дай Бог, всем дождаться, всем обнять своих родных, дождаться. И дай Бог, что война эта, проклятая, закончилась. Потому что она очень много горя нам принесла", - указывает мать защитника.

Женщина рассказала, что ее сын, освобожденный из плена, служил по контракту. Он родом из Лисичанска, где семья некоторое время проживала.

Теперь же семья живет в Гайсине Винницкой области. У освобожденного из плена военного есть жена и дети.

Как относятся россияне к пленным

Как писал Главред, пытки, унижения и запрет украинского языка со стороны россиян стали своеобразным толчком к пробуждению патриотизма среди многих пленных. Об этом рассказал журналист Дмитрий Хилюк, который сам прошел через российский плен.

Он отметил, что режим Путина заставил многих украинцев иначе взглянуть на ценность собственного государства.

"В общем, своими действиями россияне только укрепляли патриотизм тех, кто попал в плен", - сказал он.

По словам Хилюка, многие пленники до попадания в плен не знали даже слов Гимна Украины, однако уже там выучили его наизусть. Среди них были и молодые люди, и те, кому около 60 лет. Многие не имели знаний о Бандере, Шухевиче или даже ключевых событиях украинской истории ХХ века. Но пережитые издевательства и ненависть к оккупантам пробудили в них более глубокий интерес к Украине.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 185 военных защитников и 20 гражданских граждан. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Ранее, 14 августа, состоялся другой этап обмена, в результате которого домой смогли вернуться 84 человека - как военные, так и гражданские.

В социальных сетях появились видео с моментов обмена. На них женщина, которая вернулась из плена, призналась, что не видела своих детей уже шесть лет. Некоторые военные, по ее словам, даже не могли поверить, что снова на свободе.

