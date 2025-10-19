Укр
"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войны

Юрий Берендий
19 октября 2025, 17:40обновлено 19 октября, 18:16
По мнению Трампа, Путин заберет определенные территории по итогам войны, он также прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
О чем сказал Трамп:

  • Путин получит "определенные" территории Украины по итогам войны
  • США не могут отдать Украине "все оружие"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox Business.

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением относительно того, верит ли он в готовность Владимира Путина завершить войну против Украины без захвата ее территорий.

Во время интервью журналистка спросила Трампа, создал ли Путин впечатление, что готов прекратить войну, не присваивая часть украинских земель.

"Ну, он (Путин, - ред.) что-то возьмет. Я имею в виду, что они воевали, и он имеет много территорий. Я имею в виду, что он выиграл определенные территории", - сказал Трамп.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты - это "единственная страна, которая вступает в войну, побеждает ее, а затем возглавляет, как это было при президенте Буше на Ближнем Востоке".

Президент Трамп заявил, что до сих пор размышляет над возможностью передать Украине американские ракеты Tomahawk. В то же время он выразил обеспокоенность относительно поставок оружия большой дальности, отметив, что Владимиру Путину это вряд ли понравится. Трамп также добавил, что Соединенные Штаты, возможно, захотят оставить эти ракеты для собственных нужд.

"Они нужны и нам. Вы знаете, мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать", - сказал президент США.

Какой сигнал получила Украина по итогам переговоров Трампа и Зеленского - мнение эксперта

Как писал Главред, во время встречи президентов Украины и США прозвучали сигналы, которые вызывают беспокойство относительно дальнейшего развития войны. Об этом сообщил политолог Петр Олещук.

По его словам, главная тревога заключается в том, что Трамп, похоже, снова пытается занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией. В ближайшие недели можно ожидать ряд его заявлений, которые в Украине могут вызвать противоречивую реакцию. Политолог считает, что таким образом Трамп стремится продемонстрировать Путину свою готовность к переговорам и отсутствие враждебного отношения.

Олещук также отметил, что прорыва в вопросе поставок оружия Украине в ближайшее время не стоит ожидать - по крайней мере до тех пор, пока Трамп не проведет встречу с Путиным или не станет понятно, что такая встреча не состоится.

Заявления Трампа об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в Будапеште. Несмотря на то, что Зеленский назвал Путина "террористом", он подтвердил готовность встретиться с ним лично.

Между тем в Вашингтоне отмечают, что США "крайне устали" от российско-украинской войны. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Дональд Трамп четко дал понять как Владимиру Путину, так и Владимиру Зеленскому, что обе стороны должны "признать реалии на местах" и начать переговоры о мирном соглашении.

Сам Трамп заверил, что способен завершить войну между Россией и Украиной и не допустит, чтобы конфликт перерос в масштабную мировую войну.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

