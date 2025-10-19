Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

Российский диктатор Владимир Путин из-за собственных идеологических убеждений, не планирует делать уступок в войне, игнорируя при этом упадок экономики России.

FT назвали истинную цель Кремля в войне / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

О чем говорится в материале Financial Times:

Путин не заинтересован в прекращении войны

Путин хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра I

Для Путина Украина - это идеологический вопрос

Несмотря на усилия США урегулировать российско-украинскую войну дипломатическим путем, Владимир Путин не заинтересован в реальном и длительном мире. Он убежден, что сейчас имеет преимущество на поле боя, и поэтому не планирует идти ни на какие уступки. Об этом сообщает Financial Times, передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, Владимир Путин пришел к выводу, что пока имеет преимущество на фронте, никакие уступки ему не нужны. Кроме того, он готов игнорировать факт, что экономика России находится в состоянии упадка и "захлебывается".

Один из европейских чиновников в комментарии Financial Times отметил, что для Путина деньги не имеют значения, ведь война против Украины для него - это прежде всего вопрос идеологии.

По словам собеседника, для российского диктатора эта война - дело его жизни и способ оставить наследие. Он стремится войти в историю как "великий правитель", лучший после Петра І. Сначала Путин якобы рассматривал возможность помочь Трампу одержать политическую победу, но в итоге отказался от этой затеи.

Источники, приближенные к силовым структурам, добавляют, что военные и спецслужбы регулярно предоставляют Путину отчеты, в которых преувеличивают тактические успехи РФ, сообщают о якобы больших потерях Украины и подчеркивают ресурсное преимущество России.

"Для него все это идеологический вопрос. Он все еще считает, что может победить", - сказал высокопоставленный западный разведчик.

Что может заставить Путина закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, прогнозы о скором завершении войны России против Украины в ближайшее время являются малодостоверными. Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин потерпел серию геополитических поражений и сейчас сосредоточил все усилия на уничтожении украинской государственности. Он может прекратить войну только в случае угрозы собственной власти. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, добавив, что не доверяет прогнозам относительно быстрого завершения конфликта

"Честно говоря, я в это не верю. Скорее, это выдают желаемое за действительное. Потому что Путин может остановить войну только при одном условии: когда у него не останется другого пути сохранить власть. Он от нас не отцепится, ведь он поставил на карту уничтожение Украины абсолютно все", - отметил нардеп.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский пытался убедить президента США предоставить Украине ракеты Tomahawk, способные значительно повлиять на ход войны с Россией. Однако поездка завершилась безрезультатно. Как отмечает The Times, после телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп, похоже, снова занял старую позицию в отношении РФ.

Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер отметил, что война продлится как минимум до 2026 года.

Как сообщает The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин заговорил о возможных уступках в войне с Украиной и якобы готов вернуть оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

