После подписания 'мирного соглашения' Трампа: война в Израиле снова возобновилась

Израиль и ХАМАС снова оказались в военной конфронтации после нарушения перемирия в секторе Газа, сообщается о многочисленных боях вдоль границы.

Война в Израиле снова возобновилась

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа на фоне обвинений в нарушении перемирия

Министр обороны призвал власти Израиля возобновить войну

Израиль сообщил о воздушной атаке в районе Рафаха, в ответ на которую ЦАХАЛ совершил три авиаудара. Вечером 17 октября израильские СМИ сообщили, что боевики в Рафахе, на юге сектора Газа, атаковали израильских военных. Пострадавших не было, однако израильские ВВС нанесли удары по целям в этом регионе в качестве ответа на нарушение перемирия со стороны палестинских группировок. Об этом сообщает Bild.

В Израиле заявили, что боевики ХАМАС нарушили режим прекращения огня, заключенный при посредничестве Дональда Трампа. Представители израильских военных отметили, что информация об инциденте еще проверяется. Тем временем телеканал Al-Arabiya сообщил о трех авиаударах, совершенных ЦАХАЛом.

По данным палестинских источников, в результате израильских атак в секторе Газа погибли два человека, что подтвердил и контролируемый ХАМАС орган здравоохранения.

"Они погибли в результате авиаудара в районе Джебалия на севере прибрежной полосы. Кроме того, поступают сообщения о боевых действиях на юге сектора Газа, палестинцы сообщают агентству Reuters о взрывах и стрельбе в Рафахе. Очевидцы также сообщают о сильном танковом обстреле в городе Абассан недалеко от Хан-Юниса", - говорится в материале.

Как сообщает издание Ynet, палестинцы заявили об обстреле инженерной техники ЦАХАЛ в районе Рафаха, на что израильские ВВС ответили ударами по этому району. Кроме того, палестинские источники сообщили об интенсивном огне со стороны кораблей ВМС по побережью.

Министр обороны Израэль Кац и военный секретарь покинули заседание правительства для оценки ситуации.

Военный корреспондент Walla, Амир Бухбут, отмечает, что боевики ХАМАС вышли из подземных тоннелей, пытаясь спасти оставленное вооружение, несмотря на договоренность о разоружении группировки по плану американского президента Дональда Трампа.

Источники ЦАХАЛ сообщают о росте количества столкновений с боевиками вдоль границы и у побережья, включая предупредительный огонь и авиаудары. Южное командование ЦАХАЛ подтверждает, что за последние двое суток количество инцидентов с ХАМАС и палестинским населением резко увеличилось вдоль "желтой линии" на границе и у побережья Газы.

Военные утверждают, что ХАМАС, вопреки соглашению, стремится вернуть контроль над пограничной зоной, восстановить свободу действий и продемонстрировать свою силу.

На воскресные сообщения о нападении ХАМАС отреагировал высокопоставленный представитель организации Иззат аль-Ришек, заявив, что ХАМАС якобы соблюдает режим прекращения огня и обвинил Израиль в провокации, утверждая, что именно израильские войска продолжают нарушать перемирие и оправдывают свои действия.

"Попытка Нетаньяху уклониться от своих обязательств происходит под давлением со стороны его коалиции террора, поскольку он стремится избежать ответственности перед посредниками", - сказал представитель ХАМАС.

В Израиле одним из первых на нарушение перемирия отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, который обратился к премьер-министру Беньямину Нетаньяху с призывом возобновить военные действия в секторе Газа после атаки ХАМАС. Он подчеркнул, что действия боевиков являются явным нарушением соглашения о прекращении огня.

"Я призываю премьер-министра приказать Армии обороны Израиля возобновить полномасштабные боевые действия в секторе в полной силе. Ложная вера в то, что ХАМАС изменит свое поведение или даже будет придерживаться подписанного соглашения, как и следовало ожидать, опасна для нашей безопасности. Эта нацистская террористическая организация должна быть полностью уничтожена, и чем быстрее, тем лучше", - написал он в X.

С 10 октября между Израилем и ХАМАС официально действует перемирие, которое было подписано во время официального визита президента США Дональда Трампа, который уже успел записать мир на Ближнем Востоке в список "законченных им войн". Однако за это время уже произошли несколько инцидентов с применением силы.

Ранее США предупреждали о возможной новой эскалации в Газе. В заявлении Госдепартамента выражалось беспокойство относительно "неизбежного" планируемого нападения на палестинских гражданских, которое расценивалось бы как "прямое и серьезное нарушение соглашения о прекращении огня" и подорвало бы достижения мирного процесса.

В ответ ХАМАС назвал эти сообщения "безосновательными утверждениями", утверждая, что они являются частью израильской пропаганды.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа завершилась. Об этом он заявил во время выступления в израильском Кнессете 13 октября.

До этого, американский лидер также сообщил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС, который предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск из Газы.

Еще 29 сентября в Вашингтоне Трамп встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, где представил свой план прекращения огня. После переговоров он объявил на пресс-конференции ряд инициатив, направленных на завершение боевых действий в регионе.

