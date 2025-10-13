Укр
"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

Анна Ярославская
13 октября 2025, 12:03
112
Впервые с 2014 года ХАМАС больше не удерживает живых заложников.
Трамп, Нетаньяху
Трамп сегодня находится с визитом в Израиле / Коллаж: Главред, фото: timesofisrael.com, x.com/netanyahu

Кратко:

  • Трамп объявил, что "война в Газе закончилась"
  • ХАМАС освободил 20 заложников, их доставили в Израиль для осмотра и встречи с семьями
  • Впервые с 2014 года ХАМАС больше не удерживает живых заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Газе закончилась. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в израильском Кнессете, где он находится с визитом в понедельник, 13 октября.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАС, если организация не выполнит условия прекращения огня, президент США ответил: "Они выполнят".

"Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, подобного события ещё не было. Радость на улицах просто невероятная. Это был просто замечательный день", - цитирует Трампа The Times of Israel.

Трамп также сделал запись в гостевой книге Кнессета: "Это большая честь для меня. Прекрасный день, новое начало".

Затем президент США выступит в Кнессете. Таким образом, он станет четвертым президентом США.

ХАМАС освободил заложников

Тем временем из плена ХАМАС освобождены 13 заложников. Людей забрали в Хан-Юнисе на юге Газы и доставили военным Армии обороны Израиля.

Заложники будут вывезены из сектора Газа в сопровождении израильского спецназа на военный объект для первоначального осмотра и встречи с семьями.

Утром ХАМАС освободил группу из семи заложников, она прибыла в пункт первичного приема на территории Израиля.

Перед обменом был обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными. Среди них: Бар Куперштейн, Ев'ятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сеги Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски и Ариэль Конио.

ХАМАС осовбодил заложников
ХАМАС осовбодил заложников / Фото: timesofisrael.com

Отмечается, что впервые с 2014 года ХАМАС больше не удерживает живых заложников.

Позднее ХАМАС намерен вернуть останки 28 погибших заложников. Представители группировки сообщили посредникам, что не знают, где находятся тела некоторых убитых заложников, что может задержать их возвращение в Израиль.

Война в Газе и роль Трампа в ее завершении

Как писал Главред, 29 сентября Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа.

Издание The New York Times обнародовало детали плана Трампа по прекращению огня в Газе. В нем говорится, что Газа станет дерадикализированной зоной и будет отстроена.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

Сообщалось, что заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение, то есть не позднее понедельника, 13 сентября.

Как известно, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

