ХАМАС медлит: что будет, если мирный план Трампа по Газе провалится

Если ХАМАС не примет план Трампа, США поддержат Израиль в уничтожении группировки.

Трамп предлагает прекращение огня и международное управление в Газе / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео /x.com/WhiteHouse

Кратко:

Белый дом опубликовал план немедленного прекращения огня в Газе

Израиль принял план Трампа, ХАМАС пока не дал письменного ответа

В случае отказа ХАМАС Израиль получит полную поддержку США

В понедельник, 29 сентября, Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа. Предложение уже передано на рассмотрение ХАМАС.

Как пишет Al Jazeera, если план Трампа будет принят обеими сторонами, война должна быть немедленно прекращена. Все пленные, удерживаемые в Газе живыми и мертвыми, должны быть возвращены в течение 72 часов, а палестинские заключённые - освобождены. Сектор Газа временно будет управляться палестинским технократическим правительством, без участия ХАМАС, и Израиль не будет аннексировать Газу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план президента США Дональда Трампа, однако официальный представитель ХАМАС Махмуд Мардави сообщил телеканалу Al Jazeera, что группировка еще не получила письменный план мирного урегулирования в секторе Газа.

План содержит ряд условий, которые ХАМАС уже неоднократно отклонял, однако Белый дом призвал группировку принять эти условия. В случае отказа, гуманитарные и восстановительные мероприятия будут реализовываться лишь в "зонах, свободных от террора" под контролем международных сил.

Что предусматривает план Трампа

Издание The New York Times обнародовало детали плана Трампа по прекращению огня в Газе:

Газа станет дерадикализированной зоной.

Газа будет отстроена.

Если обе стороны согласятся на это предложение, израильские войска отступят на согласованную линию, чтобы подготовиться к освобождению заложников. Все военные операции, включая авиационные и артиллерийские удары, будут приостановлены, а линии фронта будут оставаться неизменными, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного отвода войск.

В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники – живые и погибшие – будут возвращены.

После освобождения всех заложников Израиль выпустит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1 700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки 15 погибших палестинцев.

После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются к мирному сосуществованию и разоружению, получат амнистию.

После принятия этого соглашения в Сектор Газа немедленно будет направлена полноценная гуманитарная помощь..

Доставка и распределение помощи в Газе будут осуществляться без вмешательства обеих сторон через Организацию Объединенных Наций и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные институции.

Газой временно будет руководить переходный технократический, аполитичный палестинский комитет.

В состав этого комитета войдут квалифицированные палестинцы и международные эксперты под наблюдением нового международного переходного органа – "Совета мира", который возглавит и ожидаемо будет руководить президент Дональд Трамп. Другие члены и главы государств будут объявлены позже, среди них – бывший премьер - министр Великобритании Тони Блэр.

Будет разработан экономический план Трампа по восстановлению и развитию Газы путем создания группы экспертов, которые участвовали в создании процветающих современных городов Ближнего Востока.

Будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые будут согласовываться со странами-участницами.

Никто не будет вынужден покидать Газу; те, кто захочет уехать, смогут это сделать и вернуться.

ХАМАС и другие группировки соглашаются не принимать никакого участия в управлении Газой – прямо, косвенно или в любой - форме.

Региональные партнеры предоставят гарантии, что ХАМАС и другие группировки будут придерживаться своих обязательств и что Новая Газа не будет представлять угрозы ни своим соседям, ни своему населению.

Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами для создания временных Международных сил стабилизации (МСС), которые немедленно будут развернуты в Газе.

Израиль не будет оккупировать и аннексировать Газу.

Если ХАМАС будет медлить или отклонит это предложение, все вышеописанное, включая расширенную гуманитарную операцию, будет продолжаться в зонах, свободных от террора, переданных ЦАХАЛ под контроль МСС.

Будет начат межрелигиозный диалог на основе толерантности и мирного сосуществования.

По мере восстановления Газы и успешного выполнения программы реформ Палестинской администрации могут наконец сложиться условия для реального пути к палестинскому самоопределению и государственности, что признается как стремление палестинского народа.

Соединенные Штаты начнут диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политическом горизонте мирного и процветающего сосуществования.

Что будет, если ХАМАС не согласится на мирный план Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа, передает Associated Press.

"Биби, ты получишь нашу полную поддержку в том, что тебе нужно будет сделать", — сказал Трамп, обращаясь к премьер-министр Биньямину Нетаньяху.

Президент США добавил, что все же "надеется на заключение мирного соглашения".

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что поддерживает мирный план Трампа по сектору Газа.

"Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволяет достичь наших военных целей", — сказал он.

Затем Нетаньяху заявил, что Израиль "завершит дело" — если ХАМАС отклонит мирный план.

Смотрите видео - Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху:

Нападение ХАМАС на Израиль

Как писал Главред, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.

