ХАМАС медлит: что будет, если мирный план Трампа по Газе провалится

Кратко:
- Белый дом опубликовал план немедленного прекращения огня в Газе
- Израиль принял план Трампа, ХАМАС пока не дал письменного ответа
- В случае отказа ХАМАС Израиль получит полную поддержку США
В понедельник, 29 сентября, Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа. Предложение уже передано на рассмотрение ХАМАС.
Как пишет Al Jazeera, если план Трампа будет принят обеими сторонами, война должна быть немедленно прекращена. Все пленные, удерживаемые в Газе живыми и мертвыми, должны быть возвращены в течение 72 часов, а палестинские заключённые - освобождены. Сектор Газа временно будет управляться палестинским технократическим правительством, без участия ХАМАС, и Израиль не будет аннексировать Газу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план президента США Дональда Трампа, однако официальный представитель ХАМАС Махмуд Мардави сообщил телеканалу Al Jazeera, что группировка еще не получила письменный план мирного урегулирования в секторе Газа.
План содержит ряд условий, которые ХАМАС уже неоднократно отклонял, однако Белый дом призвал группировку принять эти условия. В случае отказа, гуманитарные и восстановительные мероприятия будут реализовываться лишь в "зонах, свободных от террора" под контролем международных сил.
Что предусматривает план Трампа
Издание The New York Times обнародовало детали плана Трампа по прекращению огня в Газе:
- Газа станет дерадикализированной зоной.
- Газа будет отстроена.
- Если обе стороны согласятся на это предложение, израильские войска отступят на согласованную линию, чтобы подготовиться к освобождению заложников. Все военные операции, включая авиационные и артиллерийские удары, будут приостановлены, а линии фронта будут оставаться неизменными, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного отвода войск.
- В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники – живые и погибшие – будут возвращены.
- После освобождения всех заложников Израиль выпустит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1 700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки 15 погибших палестинцев.
- После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются к мирному сосуществованию и разоружению, получат амнистию.
- После принятия этого соглашения в Сектор Газа немедленно будет направлена полноценная гуманитарная помощь..
- Доставка и распределение помощи в Газе будут осуществляться без вмешательства обеих сторон через Организацию Объединенных Наций и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные институции.
- Газой временно будет руководить переходный технократический, аполитичный палестинский комитет.
- В состав этого комитета войдут квалифицированные палестинцы и международные эксперты под наблюдением нового международного переходного органа – "Совета мира", который возглавит и ожидаемо будет руководить президент Дональд Трамп. Другие члены и главы государств будут объявлены позже, среди них – бывший премьер - министр Великобритании Тони Блэр.
- Будет разработан экономический план Трампа по восстановлению и развитию Газы путем создания группы экспертов, которые участвовали в создании процветающих современных городов Ближнего Востока.
- Будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые будут согласовываться со странами-участницами.
- Никто не будет вынужден покидать Газу; те, кто захочет уехать, смогут это сделать и вернуться.
- ХАМАС и другие группировки соглашаются не принимать никакого участия в управлении Газой – прямо, косвенно или в любой - форме.
- Региональные партнеры предоставят гарантии, что ХАМАС и другие группировки будут придерживаться своих обязательств и что Новая Газа не будет представлять угрозы ни своим соседям, ни своему населению.
- Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами для создания временных Международных сил стабилизации (МСС), которые немедленно будут развернуты в Газе.
- Израиль не будет оккупировать и аннексировать Газу.
- Если ХАМАС будет медлить или отклонит это предложение, все вышеописанное, включая расширенную гуманитарную операцию, будет продолжаться в зонах, свободных от террора, переданных ЦАХАЛ под контроль МСС.
- Будет начат межрелигиозный диалог на основе толерантности и мирного сосуществования.
- По мере восстановления Газы и успешного выполнения программы реформ Палестинской администрации могут наконец сложиться условия для реального пути к палестинскому самоопределению и государственности, что признается как стремление палестинского народа.
- Соединенные Штаты начнут диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политическом горизонте мирного и процветающего сосуществования.
Что будет, если ХАМАС не согласится на мирный план Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа, передает Associated Press.
"Биби, ты получишь нашу полную поддержку в том, что тебе нужно будет сделать", — сказал Трамп, обращаясь к премьер-министр Биньямину Нетаньяху.
Президент США добавил, что все же "надеется на заключение мирного соглашения".
Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что поддерживает мирный план Трампа по сектору Газа.
"Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволяет достичь наших военных целей", — сказал он.
Затем Нетаньяху заявил, что Израиль "завершит дело" — если ХАМАС отклонит мирный план.
Смотрите видео - Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху:
Нападение ХАМАС на Израиль
Как писал Главред, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.
Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.
Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.
Другие новости:
- Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios
- Большинство членов исполкома УЕФА выступают за отстранение Израиля - The Times
- Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред