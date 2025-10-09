"Война в Газе закончилась": подписан первый этап мирного плана Трампа

Кратко:
- Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС
- Нетаньяху назвал день подписания соглашения "великим днем для Израиля"
- Переговоры проходили в Египте
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.
"Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль отведет свои войска на согласованную линию, что станет первым шагом на пути к прочному, длительному и вечному миру", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США подчеркнул, что ко всем сторонам "будут относиться справедливо".
Также он поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции за их роль в достижении "исторического и беспрецедентного события".
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил это "великим днем для Израиля". По его словам, в четверг он созовет правительство, чтобы "утвердить соглашение и вернуть всех заложников домой".
Отметим, переговоры по завершению сделки состоялись в Египте, куда в среду утром прибыли Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые представляли США. В переговорах также участвовали представители Израиля и ХАМАС, а также посредники из Катара, Египта и Турции.
Когда освободят заложников
Считается, что 20 из 48 израильских заложников, похищенных ХАМАСом, все еще остаются живыми. Израиль взамен выразил готовность отпустить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в тюрьмах страны, а также 1700 палестинцев, которых задержали израильские силовиками с 7 октября 2023 года.
Американский чиновник сообщил изданию Axios, что заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение.
"Война в Газе закончилась. Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение", — отметил чиновник.
Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника, 13 сентября.
Также в ближайшее время ожидается, что Дональд Трамп может посетить регион. Это может произойти уже в эти выходные, информирует издание со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Мирный план Трампа по Газе
Как писал Главред, 29 сентября Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа.
Издание The New York Times обнародовало детали плана Трампа по прекращению огня в Газе. В нем говорится, что Газа станет дерадикализированной зоной и будет отстроена.
Если обе стороны согласятся на это предложение, израильские войска отступят на согласованную линию, чтобы подготовиться к освобождению заложников. Все военные операции, включая авиационные и артиллерийские удары, будут приостановлены, а линии фронта будут оставаться неизменными, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного отвода войск.
В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники – живые и погибшие – будут возвращены.
По условиям соглашения, Израиль не будет оккупировать и аннексировать Газу.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа.
Как известно, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.
Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.
ХАМАС
Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.
ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.
