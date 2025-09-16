Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

15 сентября наземные силы ЦАХАЛа вошли Газу. В ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

ЦАХАЛ начал наземную операцию по установлению контроля над городом Газа / Коллаж: Главред, фото: x.com/IDF, ua.depositphotos.com

Кратко:

ЦАХАЛ начал наземную операцию по захвату города Газа для уничтожения ХАМАС

США поддержали операцию, но настаивают, чтобы она прошла быстро

Наступление может угрожать жизням заложников

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали наземную операцию с целью захвата города Газа. Операция направлена ​​на искоренение ХАМАС.

Как сообщает Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников, в понедельник, 15 сентября, наземные силы ЦАХАЛа вошли в город Газа, и в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

"Операция представляет собой эскалацию войны, которая длится уже почти два года, и, как ожидается, увеличит число жертв и усугубит гуманитарную катастрофу в анклаве", - отмечают журналисты.

В публикациях отмечается, что в последние дни израильские вооруженные силы постепенно расширяли воздушные удары в Газе и его окрестностях, но не отправляли наземные войска в густонаселенный северный город, где, как считается, скрываются сотни тысяч палестинцев.

ЦАХАЛ заявляет, что около 300 тысяч палестинцев бежали из города Газа за последние недели после того, как в начале этого года его население выросло до примерно одного миллиона перемещенных лиц, передает The Times of Israel.

Армия Израиля призвала всех жителей города Газа эвакуироваться, но призыв имел ограниченный успех, поскольку многие опасаются, что другие районы сектора Газа уже не являются безопасными.

"Авиаудары по городу Газа усилились в понедельник вечером по местному времени, прежде чем палестинские СМИ начали сообщать о том, что танки ЦАХАЛа вошли в город", - отмечают журналисты.

Реакция США

Наступление ЦАХАЛ началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

"Мы должны помнить, с кем имеем дело, - с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству", - заявил Рубио на брифинге с премьером.

Два израильских чиновника сообщили изданию, что Рубио передал Нетаньяху позицию администрации Трампа, согласно которой США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее.

"Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньягу - ред.), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал журналистам американский чиновник.

Спецслужбы Израиля предупреждали о рисках для заложников

По данным Axios, главы израильских спецслужб и служб безопасности советовали Нетаньяху отказаться от планов по захвату города Газа. По их оценке, эта операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников.

Израильский государственный телеканал KAN сообщил, что ХАМАС может использовать 20 израильских заложников в качестве живого щита против наземного наступления.

Президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС не наносить вред этим людям.

"Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, во что они ввязываются, если сделают такое. Это человеческая жестокость, подобной которой видели немногие. Не допустите этого, иначе ВСЕ "СТАВКИ" СНЯТЫ. Освободите ВСЕХ заточников НЕМЕДЛЕННО!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В ответ Нетаньяху поблагодарив Трампа за его "непоколебимую поддержку в борьбе Израиля против ХАМАС и за освобождение всех наших заложников".

Нападение ХАМАС на Израиль

Как писал Главред, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.

ХАМАС Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

