Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

Анна Ярославская
16 сентября 2025, 07:34
112
15 сентября наземные силы ЦАХАЛа вошли Газу. В ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.
ЦАХАЛ, Армия Израиля
ЦАХАЛ начал наземную операцию по установлению контроля над городом Газа / Коллаж: Главред, фото: x.com/IDF, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ЦАХАЛ начал наземную операцию по захвату города Газа для уничтожения ХАМАС
  • США поддержали операцию, но настаивают, чтобы она прошла быстро
  • Наступление может угрожать жизням заложников

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали наземную операцию с целью захвата города Газа. Операция направлена ​​на искоренение ХАМАС.

Как сообщает Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников, в понедельник, 15 сентября, наземные силы ЦАХАЛа вошли в город Газа, и в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

видео дня

"Операция представляет собой эскалацию войны, которая длится уже почти два года, и, как ожидается, увеличит число жертв и усугубит гуманитарную катастрофу в анклаве", - отмечают журналисты.

В публикациях отмечается, что в последние дни израильские вооруженные силы постепенно расширяли воздушные удары в Газе и его окрестностях, но не отправляли наземные войска в густонаселенный северный город, где, как считается, скрываются сотни тысяч палестинцев.

ЦАХАЛ заявляет, что около 300 тысяч палестинцев бежали из города Газа за последние недели после того, как в начале этого года его население выросло до примерно одного миллиона перемещенных лиц, передает The Times of Israel.

Армия Израиля призвала всех жителей города Газа эвакуироваться, но призыв имел ограниченный успех, поскольку многие опасаются, что другие районы сектора Газа уже не являются безопасными.

"Авиаудары по городу Газа усилились в понедельник вечером по местному времени, прежде чем палестинские СМИ начали сообщать о том, что танки ЦАХАЛа вошли в город", - отмечают журналисты.

Реакция США

Наступление ЦАХАЛ началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

"Мы должны помнить, с кем имеем дело, - с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству", - заявил Рубио на брифинге с премьером.

Два израильских чиновника сообщили изданию, что Рубио передал Нетаньяху позицию администрации Трампа, согласно которой США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее.

"Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньягу - ред.), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал журналистам американский чиновник.

Спецслужбы Израиля предупреждали о рисках для заложников

По данным Axios, главы израильских спецслужб и служб безопасности советовали Нетаньяху отказаться от планов по захвату города Газа. По их оценке, эта операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников.

Израильский государственный телеканал KAN сообщил, что ХАМАС может использовать 20 израильских заложников в качестве живого щита против наземного наступления.

Президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС не наносить вред этим людям.

"Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, во что они ввязываются, если сделают такое. Это человеческая жестокость, подобной которой видели немногие. Не допустите этого, иначе ВСЕ "СТАВКИ" СНЯТЫ. Освободите ВСЕХ заточников НЕМЕДЛЕННО!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Скриншот

В ответ Нетаньяху поблагодарив Трампа за его "непоколебимую поддержку в борьбе Израиля против ХАМАС и за освобождение всех наших заложников".

Нападение ХАМАС на Израиль

Как писал Главред, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.

Другие новости:

ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сектор Газа ЦАХАЛ новости Израиля
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

09:29Украина
Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:27Политика
"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Последние новости

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

Реклама
08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

Реклама
05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

Реклама
20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять