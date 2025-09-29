Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

Президент США Дональд Трамп представил в Вашингтоне комплексный план прекращения огня и восстановления Сектора Газа, и выставил условие для ХАМАС.

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Трамп объявил условия прекращения огня в Секторе Газа

Если Хамас не согласится на эти условия, военная операция Израиля продолжится

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, во время которой объявил план прекращения огня в Секторе Газа. После встречи на пресс-конференции Трамп представил инициативы по прекращению боевых действий в этом регионе, сообщает Clash Report.

Что предусматривает мирный план Трампа - основные пункты

1. Газа превращается в зону без терроризма и радикализма, которая не представляет угрозы соседям.

2. Должна состояться реконструкция Газы для улучшения жизни ее жителей.

3. При согласии сторон война немедленно завершается, израильские войска отступают, а боевые действия замораживаются.

4. В течение 72 часов после принятия соглашения возвращаются все заложники, живые или погибшие.

5. После освобождения заложников Израиль отпускает 250 пожизненно осужденных и 1700 задержанных жителей Газы, а также возвращает тела по формуле "1 израильтянин = 15 палестинцев".

6. Члены Хамаса, которые сложат оружие и признают мир, получат амнистию или право выезда.

7. Немедленное поступление гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры сектора Газа.

8. Ввоз помощи осуществляется через ООН и международные организации, без вмешательства сторон.

9. Газа будет управляться временным переходным правительством технического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за ежедневное функционирование государственных служб и муниципалитетов для населения Газы. Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, а надзор и контроль за его деятельностью будет осуществлять новый международный переходный орган, "Совет мира", возглавляемый президентом Дональдом Трампом, другие члены и главы государств будут объявлены позже, среди них бывший премьер-министр Тони Блэр.

Этот орган будет устанавливать рамки и заниматься финансированием восстановления Газы до тех пор, пока Палестинская администрация не завершит свою программу реформ, как указано в различных предложениях, включая мирный план президента Трампа 2020 года и саудовско-французское предложение, и не сможет безопасно и эффективно вернуть контроль над Газой. Этот орган будет опираться на лучшие международные стандарты для создания современного и эффективного управления, которое будет служить интересам населения Газы и способствовать привлечению инвестиций.

10. Запуск экономического плана развития с привлечением международных экспертов и инвесторов.

11. Создание специальной экономической зоны с льготными условиями торговли.

12. Никто не будет вынужден покидать Газу; возможность выезда и возвращения гарантируется.

13. Хамас и другие группировки не участвуют в управлении; вся военная инфраструктура ликвидируется, проводится демилитаризация.

14. Региональные партнеры гарантируют выполнение условий и безопасность соседних государств.

15. США вместе с союзниками создают Международные силы стабилизации (МСС), которые будут обучать палестинскую полицию и контролировать безопасность границ.

16. Израиль не аннексирует Газу и постепенно выводит войска, передавая контроль МСС и палестинской полиции.

17. Если Хамас откажется от соглашения, помощь и восстановление будут продолжаться в зонах, свободных от террора.

18. Развитие межконфессионального диалога для воспитания культуры мира и толерантности.

19. В случае успеха реформ ПА появятся условия для пути к палестинской государственности.

20. США выступают посредником в политическом диалоге между Израилем и Палестиной для долговременного мира.

Если ХАМАС не поддержит предложение президента США Трампа, военная операция Израиля в Секторе Газа продолжится.

Трамп подчеркнул необходимость быстрой демилитаризации Газы, для чего требуется согласие ХАМАС, и призвал арабские и мусульманские общины, а также страны Ближнего Востока, повлиять на организацию. Он выразил надежду на мир и отметил, что его соглашение поддержали все стороны, кроме ХАМАС.

"Если ХАМАС отклонит соглашение, что всегда возможно, то они останутся одни. Все остальные его приняли, но у меня такое ощущение, что мы получим положительный ответ. Но если нет, то Израилю придется сделать все для устранения опасности. Эту опасность вызывает ХАМАС. Тирания террора должна закончиться", - сообщил Дональд Трамп.

