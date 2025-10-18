Укр
Читать на украинском
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Алексей Тесля
18 октября 2025, 19:26
39
Ухудшение прогноза отражает реальную обстановку — регулярные удары РФ по критической инфраструктуре Украины.
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз
Появился прогноз сроков окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 32 ОМБр

Важное:

  • Прогнозы для Украины не были пересмотрены в сторону улучшения
  • Ожидается, что война затянется как минимум до 2026 года

Международный валютный фонд пояснил, почему экономические прогнозы для Украины на текущий и последующие годы не были пересмотрены в сторону улучшения.

Как отметил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер в комментарии для Укринформа, причиной является продолжающаяся атака России на украинскую энергетическую инфраструктуру, а также ожидания, что война затянется как минимум до 2026 года.

видео дня

По его словам, ухудшение прогноза отражает реальную обстановку — регулярные удары по критической инфраструктуре, которые затрагивают не только экономику, но и гражданское население. Кроме того, МВФ принял во внимание официальные заявления украинских властей о том, что боевые действия, вероятно, продолжатся.

Каммер также пояснил, что изменения в прогнозах по текущему счёту на 2025 год связаны с ростом импорта: с одной стороны — жизненно важных товаров для нужд обороны, с другой — продукции для личного потребления на фоне снижения конкурентоспособности экономики.

При этом он подчеркнул, что Украине необходимо продолжать активные реформы в сфере борьбы с коррупцией, улучшения государственного управления и укрепления ключевых институтов. Эти меры, по его словам, являются критически важными для будущей экономической реструктуризации и европейской интеграции.

Кроме того, он отметил важность внутренней мобилизации ресурсов: несмотря на масштабную международную поддержку, Украина должна прилагать усилия для увеличения собственных доходов и устойчивости государственного бюджета.

Прогноз окончания войны: мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал, сколько ещё времени Россия может продолжать войну в Украине. По его словам, экономическое положение в РФ стремительно ухудшается — особенно за пределами военно-промышленного комплекса, который остаётся единственной отраслью с ростом. В первом квартале текущего года остальные секторы экономики продемонстрировали спад.

Новак охарактеризовал ситуацию как "цугцванг" для российской власти — любое её действие только усугубляет экономический кризис. По мнению эксперта, у Кремля нет выигрышных вариантов: каждый следующий шаг ведёт к дальнейшему ухудшению.

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

МВФ война России и Украины
