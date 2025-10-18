Укр
"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

Андрей Ганчук
18 октября 2025, 17:07
Мирные переговоры по Украине за время президентства Трампа продвинулись дальше, чем за предыдущие три года, считает Александр Стубб.
Трамп способен силой посадить Путина за стол переговоров - Стубб / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот YouTube

Главное:

  • Только Трамп способен посадить Путина за стол переговоров
  • США переходят от "пряника" к "кнуту"

Заставить руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина начать серьезные мирные переговоры способен только президент США Дональд Трамп. Нужен "кнут", а не "пряник". При Трампе прогресс в переговорах больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Именно это пытается сделать президент Трамп"

В интервью ВВС он рассказал о том, что сейчас Трамп пытается посадить Путина за стол переговоров.

"Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп", - говорит Стубб.

"Кнут" вместо "пряника" для Путина

Как полагает Стубб, во время встречи на Аляске в августе Трамп предложил Путину "пряник", но понимания не нашел. Теперь в Вашингтоне больше склоняются к "кнуту".

Кроме того, Александр Стубб полагает, что несмотря на все сложности, за время второй каденции президента Трампа мирные переговоры продлились дальше, чем за предыдущие три года полномасштабной российско-украинской войны.

Стубб – "друг" Трампа

Александр Стубб известен тесными связями с Дональдом Трампом. В августе Стубб стал единственным главой небольшого государства Европы, который принял участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

Что говорит эксперт

Цель Путина – расколоть НАТО, чтобы страны Альянса остались один на один с Кремлем и пошли с ним на переговоры, сказал в интервью Главреду бывший российский дипломат Борис Бондарев.

По его мнению, РФ будет "прощупывать" НАТО.

"Поэтому будут продолжаться новые прощупывания. Россия, как мы видим, особенно не стесняется в средствах: это и использование беспилотников, и провокации внутри стран, и работа агентуры, и игра на национальных меньшинствах, и покупка политиков, и вмешательство в выборы. Мы уже видели пример в Молдове, теперь грядут выборы в Чехии. Там фаворит, если не пророссийский, то, по крайней мере, не слишком склонен к поддержке Украины. Есть и другие примеры — "Альтернатива для Германии" и прочие политические силы.

То есть вовсе не обязательно напрямую нападать или бомбить. Даже предполагая, что Европа может попытаться "сделать вид, что ничего не было", всегда остается шанс, что кто-то в итоге скажет: "Ну хватит, сколько можно, давайте уже воевать". Этого сценария исключать нельзя", - объяснил Бондарев.

Война России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, Трамп пока отказался передавать Украине ракеты Tomahawk. Также он не решился взять на себя обязательства относительно поставок других вооружений, необходимых Киеву.

Владимир Зеленский отметил, что Трамп не сказал окончательного "нет" по поводу Томагавков. По мнению президента Украины, Путин боится передачи Киеву таких ракет.

Цель Путина – уничтожить Украину, он остановит войну только в том случае, если боевые действия станут угрожать его власти в России, заявил Главреду председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Поэтому вряд ли следует надеяться на скорое завершение войны.

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

