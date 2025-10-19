Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

Ракеты Tomahawk могут принудить Россию к завершению войны на условиях, которые не нанесут ущерба интересам Киева.

Главное:

Трамп вновь вернулся к своим старым взглядам по РФ

Ракеты Tomahawk принудят Россию к завершению войны

Во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский пытался убедить президента США передать Украине ракеты Tomahawk, которые могли бы радикально изменить ход российско-украинской войны.

Однако поездка завершилась безрезультатно. Более того, как подчёркивает The Times, Трамп, по всей видимости, вновь вернулся к своим старым взглядам по РФ — после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Хотя визит в Белый дом в этот раз прошёл спокойнее, чем февральская встреча, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс резко раскритиковали украинского лидера, он снова не принёс Украине никаких гарантий или решений, пишет издание.

Предыдущая встреча в начале года продемонстрировала глубокое непонимание между двумя лидерами, и это недопонимание сохраняется. Напротив, одному лишь лестному звонку от Путина и очередному саммиту, судя по всему, достаточно, чтобы изменить курс американской политики, подчеркивается в статье.

Издание призывает не откладывать поддержку Украины, а завершить дело решительно — в том числе, предоставив ей ракеты Tomahawk в достаточном количестве, чтобы принудить Россию к завершению войны на условиях, которые не нанесут ущерба интересам Киева.

/ Инфографика: Главред

Эти ракеты могли бы вывести из строя российские пусковые установки, базы беспилотников и ключевую энергетическую инфраструктуру, которая подпитывает военные действия Москвы.

Без подобного оружия конфликт затянется, и Украину ждёт ещё одна кровопролитная и тяжёлая зима, резюмирует The Times.

Переговоры Трампа с Путиным: мнение эксперта

Для Трампа важно продемонстрировать свою политическую позицию, пригласив нелегитимного президента Путина прямо в центр Европы — в Венгрию, управляемую Виктором Орбаном, считает политолог Виктор Небоженко. Такой шаг направлен на то, чтобы подчеркнуть слабость Европы перед лицом совместных антизападных планов Москвы и Вашингтона. Появление Путина в Будапеште — это символический жест, демонстрация пренебрежения к ЕС и НАТО, причём не где-нибудь на периферии, вроде Каира или Аляски, а именно в самом сердце Европы.

Военная агрессия России против Украины и возможное обсуждение прекращения боевых действий — лишь прикрытие. Реальная цель переговоров Трампа и Путина в Будапеште заключается в формировании нового политического сигнала: показать Европе, кто теперь диктует правила.

Ранее сообщалось о том, что визит в США не оправдал надежд Зеленского. Прекращение войны возможно только при условии, что Украина сохранит военную мощь, считает канцлер ФРГ.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk. Президент США окончательно не определился с вопросом поставок Украине ракет Томагавк, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

