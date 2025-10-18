Укр
Визит в США не оправдал надежд Зеленского: неожиданные слова Мерца о капитуляции

Алексей Тесля
18 октября 2025, 17:33
Прекращение войны возможно только при условии, что Украина сохранит военную мощь, считает канцлер ФРГ.
Трамп, Мерц
Фридрих Мерц прокомментировал итоги встречи в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Главное:

  • Встреча с Трампом прошла не так, как рассчитывал украинский лидер
  • Прекращение войны возможно только при одном условии

По мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, визит президента Украины Владимира Зеленского к Дональду Трампу наглядно продемонстрировал, насколько критически важна поддержка со стороны Европы.

Мерц сообщил, что накануне имел продолжительный телефонный разговор с Зеленским и отметил: встреча с Трампом прошла не так, как рассчитывал украинский лидер, передает Bild.

Канцлер подчеркнул, что прекращение войны возможно только при условии, что Украина сохранит военную мощь. Он заявил о своей готовности добиваться предоставления Украине всесторонней помощи — финансовой, политической и военной.

По его мнению, капитуляция Украины недопустима, поскольку это может подтолкнуть Россию к агрессии против других европейских стран.

Позиция США по урегулированию в Украине: мнение эксперта

Заявление Дональда Трампа о планах провести ещё одну встречу с Владимиром Путиным поставило под сомнение устойчивость его позиции по отношению к Украине. Дополнительную тревогу вызвили его слова о том, что ракеты Tomahawk, мол, больше нужны самим США. Всё это усиливает опасения, что в будущем возможен неблагоприятный сценарий, при котором от Украины могут потребовать пойти на уступки.

Ранее у Трампа сделали резкое заявление и назвали условие завершения войны. Соединенные Штаты "очень устали" от российско-украинской войны. Терпение президента Дональда Трампа и американцев на исходе.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk. Президент США окончательно не определился с вопросом поставок Украине ракет Томагавк, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Кто такой Фридрих Мерц?

Фридрих Мерц – немецкий политик, глава партии Христианско-демократический союз.

Критиковал строительство "Северного потока-2": "Чем больше конфликт обостряется, тем больше вопрос приобретает внимание: действительно ли правильно, что мы строим этот трубопровод? Путину нужно знать, что мы будем по крайней мере думать над этой темой, если он продолжит это делать".

3 мая 2022 года посетил Киев и разрушены во время российского вторжения населенные пункты Киевщины, в частности Ирпень.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Фридрих Мерц Зеленский в Вашингтоне
