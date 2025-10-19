Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

Российский диктатор якобы готов отдать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Путин может согласиться на освобождение территорий / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Что известно:

Путин заговорил о территориальных уступках

Диктатор утверждает, что готов освободить территории

Российский диктатор Владимир Путин заговорил об уступках в войне с Украиной. Он якобы даже готов вернуть оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Путин мог сообщить о таком намерении американскому президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора на этой неделе.

В то же время на такие территориальные уступки Путин якобы готов пойти, но не просто так. Диктатор хочет забрать всю Донецкую область, что свидетельствует о том, что Путин не отступает от прошлых требований, которые завели конфликт в тупик.

Трамп публично не комментировал такое требование Путина, но он писал, что следует заключить соглашение и остановить войну. Некоторые чиновники Белого дома считают это прогрессом. Однако украинцы на это могут не согласиться.

"Это как продать им собственную ногу ни за что", - сказал дипломат.

Завершение войны - мнение эксперта

В теории - война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. По его словам, это якобы шаг к эскалации, поэтому не исключено обсуждение такого вопроса лично с главой Кремля Владимиром Путиным.

В России начались проблемы с набором в войска, кандидаты в оккупанты уже не хотят идти в армию даже за большие деньги, отметили в Институте изучения войны. Аналитики акцентировали внимание на том, что Путину, возможно, придется объявить мобилизацию резерва или начать реальные мирные переговоры.

ВСУ отбросили россиян на Донбассе, есть успехи вблизи четырех населенных пунктов, отметили в DeepState. В частности, бойцам Сил обороны удалось оттеснить вражеские силы в районах населенных пунктов Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр, а также Новопавловки на Покровском направлении.

