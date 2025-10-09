Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло

Для завершения войны Трампу нужно договориться с Китаем, считает военный эксперт.

Россия начала зимнюю наступательную кампанию в Украине, которую уже называют последним рывком Кремля из-за проблем в российской экономике. Фактически режим Путина продолжает держаться на плаву благодаря помощи Китая, который продолжает выкачивать ресурсы из РФ. Однако сейчас появляется шанс, когда США и Китай могут договориться и тем самым проигнорировать амбиции российского диктатора Путина.

В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, при каких условиях можно завершить войну за короткий срок, что будет с РФ, если она решит воевать до конца и чего будут касаться документы о завершении войны в Украине.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким недавно заявил о том, что война может завершиться в период от двух месяцев до года, и в это время могут быть подписаны определенные документы. Как вы считаете, какие должны быть предпосылки, чтобы война действительно завершилась в такой период? И есть ли сейчас объективные причины для такого вывода?

На самом деле, теоретически - есть. Еще в начале 2024 года мы проводили стратегическую сессию аналитиков нашего центра, и тогда мы примерно определяли, что с 2026 года Российская Федерация будет продолжать агрессию, но постепенно давление - как в живой силе, так и в других видах вооружения - начнет падать.

И вот видим: по состоянию на октябрь 2025 года у россиян нет контроля над Черным морем, техники на фронте фактически не осталось. Единственное, что у них еще есть - это "шахеды", которые они штампуют, и "мясные" штурмы.

Сейчас, из-за развала части тыловой инфраструктуры после наших ударов по нефтяной отрасли РФ у них возникают перебои с выплатами мобилизованным. Именно поэтому россияне уже рассылают новые повестки и перешли на режим так называемого круглогодичного призыва - не весенне-осеннего, как было раньше, а постоянного.

Текущая осенне-зимняя наступательная кампания - это, по сути, их последний самостоятельный рывок. Дальше они, вероятно, продолжат агрессию, но постепенно начнут проседать. Единственным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию, является Китай. Если бы не китайская поддержка (и поддержка ее сателлита - Северной Кореи), война, по сути, уже бы завершилась.

Китай поставляет России технологии и оборудование для производства ракет. Впервые с 2022 года Россия увеличила свой арсенал ракетного вооружения более чем на 2000 единиц - это и "Калибры", и "Искандеры", и Х-101, с которыми у них было меньше всего проблем. Фактически, Китай сегодня для России выполняет ту же роль, которую для нас в 2022-2023 годах играл Запад - когда мы начали контрнаступательные действия, оттеснили россиян, но нам временно "перекрыли кран" военной помощи, потому что на Западе не было понимания, как именно действовать в отношении России.

Китай не хочет победы России. Китай не хочет победы Украины или Европы. Китай хочет, чтобы война продолжалась как можно дольше, истощая всех участников. И пока идет война, Россия вынуждена продавать Китаю энергоносители по заниженным ценам, углеводороды и другие товары, которые находятся под глобальными санкциями.

Россияне будут пытаться изменить ситуацию, но летняя наступательная кампания была для них провальной, хотя американцы фактически дали им время попробовать это сделать. Возможно, ситуация для нас улучшится, ведь и президент Зеленский, и высшее военно-политическое руководство, в частности заместитель председателя ОП, полковник Павел Палиса, четко заявили: "Мы не будем обменивать территории. Вопрос наших территорий и суверенитета - не предмет торга".

Это не понравилось американцам - вспомним, как госсекретарь Рубио развернул свой самолет. Соответственно, был предоставлен определенный "люфт" времени россиянам, чтобы они попытались достичь чего-то в Донецкой области и заставить нас подписать невыгодные документы. Россияне провалились.Они пошли в опасную игру с китайцами, а Китай, напомню, - это "красная линия" для США. Сам Пекин Вашингтон определяет своим главным конкурентом. Путин стал второстепенным звеном в этой "оси зла", которую возглавляет Поднебесная.

Американцы сначала переименовали Министерство обороны в "Министерство войны" (чего, мягко говоря, недостаточно), и сейчас мы дошли до "Томагавков". Россия не уверена, что сможет переломить нас военным путем. Поэтому они начали повышать градус - дроновыми атаками, нарушением воздушного пространства, диверсиями, как, например, поджоги грузовиков Бундесвера, совершенные их агентурой. Вся их надежда - на то, чтобы напугать Европу, заставить Запад пасовать и показать ему: "Вы передали оружие Украине, а сами не имеете чем защищаться. Пожертвуйте Украиной ради собственной безопасности - прекратите поставки".

Параллельно россияне бьют по украинской железной дороге, чтобы западная помощь к нам не доезжала. В РФ нервничают и до сих пор не уверены, что осенью и зимой смогут чего-то достичь.

Поэтому многое зависит от того, состоятся ли переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Если действительно будет перекрыт "кран" военной помощи России, если мир согласится на наше предложение и мы осуществим большой компромисс - например, согласимся на замораживание линии боевого соприкосновения при условии, что мы и в дальнейшем будем возвращать наши территории дипломатическим путем - и, что не менее важно, если Украина войдет в европейскую архитектуру безопасности, - тогда картина может измениться. Именно поэтому мы предлагаем помощь в сбивании российских дронов и приняли противоречивое для общества решение об открытии рынка оружия.

Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много.

Когда мы говорим о диапазоне от двух месяцев до года, то речь идет о довольно большом сроке завершения войны. От чего будет зависеть то, насколько быстро этот период сократится?

От действий Китая. Если Китай прекратит помощь РФ и достигнет определенной понятийной договоренности с США, и, соответственно, если КНДР (Северная Корея - государство фактически под полным влиянием Китая, которое без него давно бы прекратило существование) подчинится этим договоренностям, - тогда срок в несколько месяцев вполне реалистичен. Россияне поймут, что вообще им нечего здесь ловить, и им выгодно будет остановить эскалацию и инициировать заморозку конфликта, поскольку это прежде всего выгодно им самим. После этого они попытаются дипломатически нас обыграть, закладывать нам "медленные мины" - например, снова продвигать легализацию русского языка, активизировать агентуру в рясах Московского патриархата и т.д., то есть играть вдолгую на дипломатическом поле и пытаться нас ослабить. Это - сценарий для двух месяцев.

Если же Россия будет продолжать получать от Китая специалистов, технологии и оборудование, то все может растянуться на год и даже больше. Потому что такая ограниченная поддержка не позволит России обвалиться одномоментно.

Итак, есть очень много факторов, которые определяют продолжительность войны: действия Украины, действия России, решения США и Китая, позиция Европы - все имеет значение, как сложится этот пазл. Никто в мире - ни Трамп, ни Путин, ни кто-либо еще - не может точно знать срок, потому что он зависит от шагов всех участников.

Если представить самый простой сценарий: Россия не получает внешней помощи и все-таки идет "ва-банк" - тогда ей понадобится минимум год, чтобы претерпеть полный развал и признать свою несостоятельность. Будут лететь "шахеды", но их будет меньше из-за недофинансирования. Пушечного мяса также станет меньше, потому что нет денег на выплаты, а всеобщую мобилизацию россияне боятся проводить: предыдущая волна мобилизации в 400 тысяч в 2022-2023 годах едва не обвалила государственный аппарат, потому что вызвала огромное недовольство в обществе.

Россияне готовы воевать до конца жизни своего соседа, но только бы не самим. Поэтому и существует большой разбег возможных сценариев. Кто будет стоять рядом с Россией, кто - рядом с Украиной, и как каждый сыграет в этом процессе - определит, завершится ли конфликт за месяцы, за год или он растянется еще дальше. Но повторяю: если Россия не будет получать помощь и решит воевать до конца, то ее падение может произойти в течение примерно года.

Вы сказали, что Китай не заинтересован ни в победе России, ни в победе Украины, ведь в любом из этих случаев он получает собственную выгоду. Тогда возникает вопрос: как именно, по вашему мнению, Соединенные Штаты могут побудить Китай прекратить помощь России?

Самый простой вариант - заключить крайне выгодное торгово-экономическое соглашение, ведь для Китая американский рынок является чрезвычайно важным. Поток китайских товаров в США колоссальный, и многие из них американские производители просто не способны заменить. Есть даже примитивный, но показательный пример: новогодняя фигурка Санта-Клауса, изготовленная на американском заводе, будет стоить в 5-10 раз дороже, чем такая же, сделанная в Китае. То есть экономическая взаимозависимость огромная. Американцам нужны дешевые китайские товары, а Китаю - американский рынок. Это первый ключевой фактор.

Второй - геополитический. Мир снова поляризуется. Политика Трампа, приход к власти в США изоляционистов и общий кризис демократии привели к тому, что государства все чаще игнорируют нормы международного права, демократические принципы и свободу слова. Все больше политиков сейчас даже не пытаются прикрываться этой риторикой. Если Трамп, как бизнесмен, сможет договориться с Китаем и согласится на фактический "второй раздел сфер влияния", это полностью удовлетворит Пекин. Такие договоренности позволили бы Китаю развивать экономику и военно-промышленный комплекс без риска потерь.

У США есть рычаги, чтобы удовлетворить Китай, и если они проявят политическую волю и сделают это, Китай, понимая, что получает с американского рынка гораздо больше выгод, чем от сотрудничества с Россией, может пойти на такой шаг. А Россия, по сути, никуда не денется - ей нужны рынки сбыта, чтобы хоть частично восстановить собственную экономическую мощь.

Мы уже видим признаки этого процесса. Например, во время последних переговоров Путина и Си Цзиньпина российский лидер предлагал соглашение по экспорту углеводородов и строительству "Сила Сибири-2". Китайцы отказались, хотя планируют увеличить прокачку газа через "Силу Сибири-1". Теперь Россия забирает углеводороды с дальневосточных территорий, и Путин уже заявил, что ожидается дефицит энергоресурсов для местного населения, фактически посоветовав людям запасаться дровами.

Это говорит о том, что Китай постепенно сокращает зависимость от России и может окончательно от нее отказаться, когда поймет, что перспектив нет. Пекин сейчас не готов к глобальному конфликту, в частности к захвату Тайваня. Ему нужно нарастить мощности и склонить американскую сторону к менее жесткой позиции - безразличию к отношениям, которые существуют между США и Китаем с 1970-х годов.

Напомню, в 1971 году коммунистический Китай заменил Республику Китай (Тайвань) в ООН и занял место в Совбезе. Тайвань остался непризнанным многими государствами, но имеет с США специальный договор, в том числе о военной поддержке. Поэтому отложить возможную войну за Тайвань на потом - выгодно и Трампу, и Си Цзиньпину. Это дает обоим время укрепить собственные позиции.

Итак, вся стратегическая комбинация держится на нескольких ключевых факторах:

позиция Киева (ведь мы уже сумели наломать не одну политическую игру);

решимость России;

готовность США к дипломатическим компромиссам;

позиция Китая;

роль Европы, которая должна последовательно стоять на нашей стороне.

От этих факторов и будут зависеть все прогнозы относительно завершения российско-украинской войны или хотя бы достижения прекращения огня.

Трамп с помощью Tomahawk будет следить за реакцией Путина / коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Соответственно, насколько Трамп, учитывая всю эту ситуацию, будет готов давить силой - и на Китай, и на Россию?

Трамп в этой ситуации не будет давить на Китай силой. Он будет пытаться действовать через свои бизнес-способности - используя экономические рычаги влияния. А что касается России, то она, грубо говоря, за лето провалилась. Трамп уже прямо назвал Путина "бумажным тигром", который снова выставил американцев в невыгодном свете своими демонстративными жестами совместно с китайцами. Поэтому, в принципе, если Россия не уступит или не сделает какого-то более продуманного шага, чтобы снова "замылить глаза" американцам, Трамп будет готов действовать жестче. Для него важен быстрый результат - поставить галочку: "Я прекратил еще одну войну". Ему, как говорится, безразлично, что будет дальше с Украиной.

Через три-четыре года он уйдет, а Путин скажет, что договаривался с Трампом, и его эти договоренности больше не обязывают. И начнется новая война. А мы же хотим, чтобы война завершилась так, чтобы Россия через три-четыре года понимала: у нее больше нет возможности напасть на Украину, потому что потери будут колоссальными. Тогда ей придется просто переключиться на другие регионы.

Трамп сейчас, скорее всего, будет повышать градус "Томагавками" и наблюдать за реакцией России. С китайцами же США будут готовить визит, чтобы найти компромисс - как не допустить нового конфликта и одновременно подтолкнуть все стороны к идее прекращения огня. То есть как заинтересовать Китай, чтобы и он был заинтересован в прекращении войны в Украине, это станет серьезным сдвигом. Возможно, все ограничится только соглашением о прекращении огня, а вопрос мирного договора отложат - как это произошло между Северной и Южной Кореей, где до сих пор нет мирного договора, только соглашение о перемирии. Мир сейчас чрезвычайно динамичен, старые правила перестали действовать. Но, опять же, должно сойтись очень много факторов, чтобы это произошло.

Если сейчас дойдет до подписания каких-то документов, то что, по вашему мнению, они могут содержать, хотя бы теоретически?

Наиболее вероятно, что речь пойдет о прекращении огня и мониторинге за его соблюдением. Если у России не будет достаточно рычагов влияния, нас может ждать ситуация, подобная АТО или ООС в 2014-2022 годах.Если же будут созданы эффективные механизмы мониторинга, а на Россию постоянно будет оказываться давление - со стороны Вашингтона, Европы, возможно даже Индии, - тогда можно будет достичь определенной стабильности на линии боевого соприкосновения.

И именно с этого момента начнется большая гонка мозгов. Россияне будут искать новые способы ведения войны - тактики, технологии, демонстрировать показательные учения, доказывая, что якобы нашли выход из нынешней ситуации и смогут победить в будущем конфликте. С нашей стороны гонка тоже не прекратится: будет продолжаться мобилизация, армию будут пытаться постепенно перевести на контрактную основу, а главное - укреплять обороноспособность, чтобы показать, что Украина способна себя защитить.

Мы должны стать своеобразной "Швейцарией в центре Европы", о которую Россия просто сломает зубы. И дальше ситуация будет развиваться именно таким образом. Глобально нужно всем - и украинцам, и международным партнерам - осознать: так, как до войны, больше не будет никогда. Нужно просто принять новую реальность и научиться в ней жить.

О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы по развитию событий.

