В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

Андрей Ганчук
13 октября 2025, 08:36
Большинство "добровольцев" – либо старые, либо больные, и интересуются только деньгами или льготами.
Путин, войска РФ
Путину придется либо принудительно мобилизовать резерв, либо пойти на реальные переговоры по завершению войны - аналитики / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

  • "Добровольцев" в армию РФ становится все меньше, не помогают даже деньги
  • В войска оккупантов идут либо старые, либо больные
  • Ситуация может заставить Путина пойти на переговоры по завершению войны

Режим главы Кремля Владимира Путина в стране-оккупанте России столкнулся с проблемой набора на контракт в войска для войны против Украины. Количество "добровольцев" снижается, не помогают даже деньги. В армию захватчиков отправляются либо старые, либо больные люди. Похоже, Путину придется мобилизовать резерв или идти на переговоры о завершении войны. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Не помогают даже деньги

В сводке ISW говорится, что набор сократился даже в регионах, где предлагают самые высокие выплаты. Как пишут аналитики, журналисты независимого издания Идель Реалии пообщались с сотрудниками военных пунктов набора, которые пожаловались на системные проблемы со снижением количества желающих подписать контракт с Минобороны оккупантов.

Причем нехватка "добровольцев" фиксируется даже в тех регионах, где предлагают самые высокие выплаты. Вербовщики говорят следующее: мол, все, кто хотел "заработать деньги на войне", контракты уже подписали.

Сколько предлагают потенциальным оккупантам

Журналисты пишут, что даже выплаты, которые каждые 3-4 месяца растут на 500 тысяч рублей (эквивалентно 6,1 дол., - ред.), теперь все реже "мотивируют" лиц подписывать контракты.

Самый высокий так называемый бонус за подписание контракта – в Ханты-Мансийском автономном округе. Там за отправку на войну предлагают 3,2 млн рублей, что соответствует примерно 39 300 долларам.

Также до 3,1 млн рублей в качестве единовременной выплаты с марта платят и в Свердловской области. Впрочем, очередей подписывать контракты нет.

Кто сейчас подписывает контракты с Минобороны РФ

В материале говорится, что количество и качество продолжает падать. По словам вербовщиков из двух регионов, в новобранцы записываются, в основном, лица "чрезвычайно пожилого возраста", причем с хроническими заболеваниями.

В одном из городов на севере Иркутской области признали, что проблемы с набором в оккупанты существуют уже несколько месяцев. Потенциальные "военные" интересуются исключительно денежными вопросами.

Циничные объявления Минобороны

Более того, в Иркутской области военное ведомство РФ пытается решить вопрос вербовки с помощью объявлений. Говорят, что, дескать, война скоро закончится, а россиянам "надо поторопиться", чтобы "получить [свои] миллионы, прежде чем наступит мир". Такая риторика особо раскручивалась перед саммитом США и России на Аляске 15 августа.

Кроме того, будущих оккупантов обманывают рассказами о "зарплатах" контрактников за год, указывая максимальную планку передовой. Впрочем, пишут журналисты, это не всегда может быть обманом, поскольку командование бросает новобранцев сразу на фронт, где они могут не не прожить и года.

Что будет делать Путин

Аналитики напомнили: еще в феврале были сомнения в том, что увеличение денежных выплат приведет к появлению большего количества новых кандидатов в оккупанты. Тех, кого можно было "купить" за деньги, которые Россия способна выплачивать в больших масштабах, в войска уже рекрутировали. А вот с остальными – проблема.

В такой ситуации Путин может столкнуться с выбором.

"Растущие финансовые стимулы для новобранцев и социальные выплаты для военнослужащих свидетельствуют о том, что уровень набора снижается, и что России пришлось искать новые стимулы для его стимулирования. ISW продолжает оценивать, что уменьшение набора в России до значений, когда РФ не сможет компенсировать свои высокие потери, может частично заставить президента России Владимира Путина выбирать между проведением принудительной мобилизации резерва, которую он очень не хочет объявлять, и началом реальных переговоров по завершению войны", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Россия собирается воевать с Европой – эксперт

Россия может открыть "второй фронт" в виде гибридной войны против стран Европы, сказал в интервью Главреду политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Сейчас на подобное развитие событий указывает появление российских беспилотников над европейскими государствами.

"Провокации России будут происходить непосредственно на земле, а также с использованием ударных дронов уже по территории Польши или Румынии. Вероятно, целью станет логистическая инфраструктура. Но под удар могут попасть и другие страны. Речь идет о сценарии контролируемой эскалации, где главным сценаристом выступает непосредственно Путин", - объяснил эксперт.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Россия усиливает удары, особенно по энергетике Украины. Нужно повышать давление на Кремль, чтобы добиться продолжительного мира.

Украина может устроить блэкаут в Москве, предположил военный эксперт Олег Жданов. Согласно мнению аналитика, Силы обороны способны этого добиться даже без ракет Tomahawk. Такой сценарий мог бы пошатнуть трон Путина.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты Tomahawk. После того, как накануне Трамп дважды созвонился с Зеленским, он сказал, что готов отправить Киеву дальнобойные ракеты, если Кремль не пойдет на урегулирование войны.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Минобороны РФ Владимир Путин российские войска война России и Украины Институт изучения войны




00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции


