РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

Юрий Берендий
12 октября 2025, 12:45
Россия усилила воздушные удары по Украине, целенаправленно атакуя объекты энергетической инфраструктуры и мирные города, указывает Зеленский.
Зеленский предупредил о новом плане Кремля

О чем сказал Зеленский:

  • Враг выпустил по Украине за последнюю неделю более 3100 дронов, 1360 КАБов и 92 ракеты
  • Продолжается работа по ликвидации последствий вражеских атак
  • Москва усиливает удары по энергетике, пока мир сосредоточился на Ближнем Востоке

Россия усиливает удары по территории Украины, сосредотачиваясь, в частности, на объектах энергетики. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский отметил, что на этой неделе многие украинские регионы подверглись обстрелам, а в некоторых до сих пор продолжаются воздушные тревоги из-за атак дронов. Россия не останавливает воздушный террор против украинских городов и общин, усиливая удары по энергетической инфраструктуре.

"Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме. Всего только за эту неделю против Украины применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что на всех пострадавших территориях продолжаются восстановительные работы - службы ликвидируют последствия атак, ремонтируют поврежденное и оказывают помощь людям. Он призвал местные власти обеспечить необходимую поддержку пострадавшим.

Зеленский также отметил, что Москва продолжает эскалацию, пользуясь тем, что международное внимание сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке, поэтому сейчас нельзя допустить никакого ослабления давления на Россию.

"Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, - все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Что может спасти украинскую энергосистему - мнение эксперта

Как писал Главред, если подготовку к возможным российским атакам на энергетическую инфраструктуру действительно начали только теперь, то сделать что-то масштабное уже не успеют. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что сейчас имеет значение даже минимальный уровень защиты. По его словам, бывает, что "Шахед" не попадает прямо в объект, но падает рядом, то обломки все равно повреждают дорогостоящее оборудование. Поэтому установка габионов, мешков с песком или защитных сеток может существенно улучшить ситуацию. Такие меры можно реализовать быстро и эффективно.

Харченко добавил, что даже временная, простая защита существенно уменьшает уровень повреждений во время атак.

"А вот строительство полноценной, качественной защиты второго уровня - это уже 9-12, а иногда и до 15 месяцев работы. Здесь ситуация совсем другая: до начала отопительного сезона сделать это невозможно. Но это еще один важный урок - готовиться нужно заблаговременно и на всех уровнях, а не только на национальном", - подытожил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 октября Россия атаковала украинские энергетические и газотранспортные объекты. По сообщению пресс-службы Минэнерго, удары РФ повредили энергетическую инфраструктуру в трех областях.

Также российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Донецкой области, в результате чего область осталась без электроснабжения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что РФ изменила тактику и теперь, вместо одновременных атак на крупные объекты энергетики, враг теперь наносит прицельные удары по отдельным регионам. Он подчеркнул, что такое изменение стратегии делает удары более адресными.

Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

война в Украине Владимир Зеленский
В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:04Синоптик
"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

13:38Фронт
В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

13:33Мир
