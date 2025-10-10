Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

Ряд регионов оказался неготовым к массированным атакам из-за приближения к фронту и нуждается в большей поддержке из-за частых ударов РФ, считает эксперт.

Больше всего отключений зимой будет в городах на расстоянии 100-120 км от границы - Харченко

Ровно три года назад Россия впервые нанесла удар по украинской энергетической инфраструктуре — и с тех пор не прекращает попыток снова погрузить страну во тьму. Атака на Украину 10 октября 2025 года стала очередным этому подтверждением: массированные удары дронами и ракетами привели к новым отключениям электроэнергии, перебоям с водоснабжением и повреждениям энергетических объектов в нескольких регионах.

В интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, какие украинские регионы рискуют остаться без света этой зимой, почему даже временная защита может спасти инфраструктуру от разрушения и как страна готовится пройти отопительный сезон без масштабных блэкаутов.

Россия в последнее время начала использовать относительно новую тактику ударов. Если раньше, в частности в предыдущие годы, мы видели, что удары по инфраструктуре наносились одновременно по многим городам, то сейчас Россия в основном выбирает один конкретный город и направляет туда все, что имеет. Если российские атаки будут продолжаться по такому сценарию, насколько украинские города способны выдержать такие удары? И, собственно, как подготовлена сейчас украинская инфраструктура?

Давайте разделю ответ на несколько частей. Прежде всего, масштабные атаки национального уровня прекратились, потому что они не дают ожидаемых результатов. Россияне уже поняли, что благодаря развитию защиты объектов "Укрэнерго" - высоковольтных подстанций, а также элементов защиты генерации - достичь стратегического эффекта стало невозможно. Да, не все можно защитить, но многое сделано, и теперь после атаки все восстанавливается за несколько часов: оборудование запускается, работает, или, по крайней мере, находят способ обойти поврежденные участки, чтобы заживить потребителей. Люди часто даже не чувствуют последствий.

Что сделали россияне? Они переориентировались на удары в полосе шириной преимущественно 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы. В этих регионах они наносят удары по всем элементам критической инфраструктуры. Если раньше россияне условно пытались отключить свет у двух миллионов украинцев, то теперь стремятся, хотя бы, у 60 тысяч.

К сожалению, уже можем констатировать, что если на национальном уровне подготовка проведена тщательно, многие уроки усвоены и достигнуты значительные результаты (хотя еще есть над чем работать), то на региональном уровне ситуация разная.

В частности, "Укрэнерго" официально сообщило, что уже половина высоковольтных объектов имеет второй уровень защиты, а остальные планируют закрыть в течение первых кварталов 2026 года. На самом деле, это очень хороший результат. Так же определенные элементы генерации уже защищены - и это тоже позитив.

Но, как выяснилось, в некоторых регионах подготовка велась - созданы запасы оборудования, подготовлены аварийные бригады, разработаны планы действий. В этих регионах атака произошла, после чего мы видели сообщения, что там "приступили к работе, потребителей заживили" - то есть без паники, без истерики, с четким пониманием алгоритма действий.

Однако есть области, где мы оказались откровенно не готовы. Именно туда сейчас и направляют большинство ударов. По сути россияне нашли зоны, где распределительные сети вообще незащищены. То есть, к сожалению, подстанции 110 кВ и 35 кВ - фактически не имеют никакой защиты.

Россия продолжает активно атаковать и максимально нанести ущерб Харькову, Сумах, Ахтырке - то есть в регионах, которые уже истощены постоянными ударами. Там люди точно готовились и приложили много усилий, но там постоянно происходят удары, и требуют дополнительных ресурсов, чтобы эффективно противостоять этим ударам.

Несмотря на все, я умеренно, но оптимистично оцениваю ситуацию на национальном уровне. Не думаю, что россиянам удастся вызвать масштабные национальные блэкауты или создать критическую ситуацию общегосударственного масштаба. Мы слишком хорошо знаем, как этому противодействовать. А вот на региональном уровне, к сожалению, в определенных регионах проблемы остаются существенными. Хорошая новость в том, что правительство уже выделило дополнительные ресурсы - будут усиливать защиту, формировать резервы оборудования, укреплять энергетическую инфраструктуру. Плохая - что это начали делать только сейчас, а не еще в апреле-июне, когда это надо было делать. Но где находимся, там и находимся.

Если подготовку действительно начали только сейчас, то насколько быстро, по вашему мнению, можно это реализовать? И возможна ли ситуация, когда, несмотря на то, что начали поздно, мы все же сможем к зиме успеть подготовиться и пройти отопительный сезон с наименьшими потерями?

Успеть сделать что-то серьезное - невозможно. Речь идет хотя бы о минимальной защите. Потому что когда нет ничего, происходит следующее: "шахед" не попал непосредственно в объект, упал в 30 метрах где-то в поле, но его обломки фактически уничтожили ценное оборудование. Если хотя бы установить габионы, большие мешки с песком или защитные сетки - это уже значительно улучшает ситуацию. Такие вещи можно сделать довольно быстро.

Опыт свидетельствует, что даже такая условная, временная защита заметно снижает уровень поражения. А вот строительство полноценной, качественной защиты второго уровня - это уже 9-12, а иногда и до 15 месяцев работы. Здесь ситуация совсем другая: до начала отопительного сезона сделать это невозможно. Но это еще один важный урок - готовиться нужно заблаговременно и на всех уровнях, а не только на национальном.

Соответственно, там, где не подготовились, какие ваши прогнозы - что может происходить? Например, в прошлые годы, когда Россия только начинала массированные обстрелы, много было прогнозов относительно условного Алчевска в начале 2000-х? Возможно ли повторение такой ситуации в тех регионах, где подготовка была недостаточной?

Я искренне надеюсь, что сейчас и правительство, и местные власти - как на областном, так и на местном уровнях - делают все возможное, чтобы такие ситуации предотвратить.

Что надо делать - абсолютно понятно, нужно обеспечить резервное питание для всех элементов водоснабжения, теплоснабжения, организовать физическую защиту котельных и насосных станций. Это не секрет, и все это знают. Многие регионы это уже сделали - и оно работает. Даже когда происходят массированные атаки, которые пробивают эту защиту, восстановление идет значительно быстрее, чем там, где ее не было совсем.

Когда объект разнесли в щепки - это совсем другое, чем когда повреждено лишь 10% оборудования, а не 90%. Я искренне надеюсь, что сейчас эта работа активно продолжается. И, в принципе, как предотвратить сценарии, подобные "замерзанию" целых городов, тоже понятно. Но одновременно людям нужно понимать: в полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения или границы аварийные отключения будут привычным явлением.Так же в течение двух-трех недель после масштабных атак графики отключений тоже могут стать привычными - и к этому следует быть готовыми. Еще раз подчеркну: я говорю именно о полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы.

В наших предыдущих интервью мы с вами говорили, что есть несколько зон, несколько крупных городов, которые из-за своих масштабов объективно сложнее защитить. Это, например, тот же Киев, Одесса, и мы видим информацию об ударах по Харькову. По вашему мнению, если Россия и дальше будет применять тактику массированных ударов - когда все направляется на один город, - насколько именно города-миллионники смогут пройти этот отопительный сезон без серьезных проблем?

Могут ли быть сложности? Да, безусловно, могут. Объективно могут возникать очень сложные ситуации, ведь если, условно, по одному городу запустят 600 дронов и 100 ракет, то ни одна система защиты не выдержит, и даже самая мощная ПВО не поможет.

Но в то же время я убежден, что - учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который фактически делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет.

Угроза, бесспорно, существует. Возможны ли аварийные отключения? Да. Могут ли быть временные ограничения? Да. Но они не будут критическими, не приведут к коллапсу, и их последствия будут устраняться в достаточно короткие сроки. Поэтому я, насколько это возможно в нынешних условиях, остаюсь оптимистом - благодаря опыту, который мы уже имеем, пониманию того, что делать, и той подготовке, которая, так или иначе, осуществлена.

При этом мы видим свежие сообщения от "Укрэнерго" о необходимости экономии электроэнергии. Также накануне министр энергетики Светлана Гринчук заявила о возможности увеличения импорта газа на 30% из-за российских атак. Собственно, о чем это свидетельствует? Это лишь частичные трудности, или речь может идти о более серьезных проблемах в будущем?

Смотрите, что происходит в газовой сфере. Россияне наносят удары прежде всего по украинской газодобыче. Они пытаются бить по хранилищам, но большого успеха не имеют. Основное их внимание сосредоточено на компрессорных станциях и станциях очистки газа.

В результате мы действительно потеряли существенную часть мощностей собственной добычи - и это, безусловно, проблема. Здесь не о чем спорить. Именно поэтому, чтобы "подстелить соломку", нам нужно увеличить импорт газа, причем не только увеличить его сейчас, но и заранее распланировать определенные объемы импорта на февраль-март - период, когда давление в системе самое низкое и наши хранилища выдают минимальные объемы.

И в ситуации, когда украинская добыча пострадала, нам нужна импортная поддержка, чтобы технически поддерживать давление газа в системе. Впрочем, я убежден, что этот вопрос можно решить. У нас достаточно возможностей, чтобы технически и инженерно все это правильно отработать. Поэтому не думаю, что здесь возникнут серьезные проблемы.

Мы видели официальные заявления с украинской стороны о блэкаутах в России - и уже наблюдалась реальная ситуация с отключениями, по меньшей мере в Белгородской области. Соответственно, как вы думаете, имеет ли Украина сейчас возможности сделать россиянам то же, что они делают с нами уже третий год подряд?

Честно говоря, я не вижу в этом особого смысла.

Кремлю совершенно не интересно, что происходит с рядовыми россиянами в Белгороде, Брянске, Курске или где-либо еще. Это их не беспокоит. Отключения в Белгороде и Брянске совсем не попали в национальную повестку России - никому до этого нет дела, и не будет. Их действительно беспокоят удары по нефтетранспортировке, нефтепереработке и по портам, откуда экспортируется нефть. Именно туда имеет смысл наносить удары - это делает им очень больно.

Когда кого-то в России интересовали какие-то рядовые люди? Никогда не интересовали и не будут интересовать. Конечно, кто-то с нашей стороны может предупреждать о том, что наконец у них то же самое, но их вождей это не интересует, и никакого влияния это не будет иметь. Но когда они теряют миллиардные средства на нефти и нефтепереработке - это уже другая ситуация.

То есть наша стратегия сейчас должна заключаться в том, чтобы продолжать удары по инфраструктуре, которые уже начали?

Да, абсолютно точно. Надо бить по нефтеперекачивающим станциям, объектам транспортировки нефти, портам отгрузки и нефтеперерабатывающим заводам. Это самый эффективный путь загнать российскую экономику в кризис. Часть этой работы мы уже проделали - осталось довыполнить ее.

Если сейчас удары будут продолжаться в том же ключе, как Россия уже их проводит - а за минувшие сутки было официальное заявление о как минимум 26 ударах по инфраструктуре, с чем мы придем к весне? Ведь мы знаем, что кроме зимы, у нас впереди еще и лето, которое также может быть тяжелым (мы это уже проходили перед 2024 годом). Каковы ваши прогнозы относительно дальнейшего развития событий?

Большинство этих ударов - это удары по распределительным сетям. Это самое простое, что поддается замене. При наличии оборудования (а оно доступно, его можно купить) и достаточного количества людей, которые будут над этим работать, я не вижу больших проблем.

Для нас действительно серьезная угроза - это массированные удары по генерации. Но даже распыленные удары вызывают неудобства и временные отключения. Поверьте, заменить трансформатор 110 кВ или 35 кВ гораздо проще, чем восстанавливать генерирующие мощности или высоковольтные объекты: это проще, быстрее и дешевле.

О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

