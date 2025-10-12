Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Юрий Берендий
12 октября 2025, 09:11
375
Российские войска снова нанесли прицельный удар по энергетической инфраструктуре Украины, над ликвидацией повреждений уже работают специалисты.
Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ
Целая область осталась без света после атак РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

О чем говорится в материале:

  • Донецкая область в результате российского обстрела осталась без электроэнергии
  • Специалисты уже работают над ее восстановлением

Российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по энергообъекту в Донецкой области. В результате атаки область осталась без электроснабжения. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он сообщил, что утром российские войска снова нанесли прицельный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

видео дня

По словам Филашкина, специалисты уже начали ремонтные работы и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения, однако масштабы повреждений и сроки восстановления пока уточняются.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", - подчеркнул он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие регионы станут целью вражеских ударов по энергообъектам - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар подчеркнул, что война продолжается, поэтому стоит быть готовыми к новым атакам на энергетическую инфраструктуру.

По его словам, надеяться, что враг изменит свои намерения, бесполезно - наоборот, Украина должна усиливать интенсивность собственных ответных ударов.

Гончар также подчеркнул, что запасы ракет и дронов у России не являются бесконечными.

"Она (Россия, - ред.) хотела достичь этого (блэкаута в Украине, - ред.) и в 2023 году, но не получилось, и в 2024-м, но тоже не получилось. И в 2025-м думаю, что не получится. Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - подытожил он.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой, заверил генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Он подчеркнул, что украинская энергосистема существенно укрепилась, а специалисты энергоотрасли тщательно подготовились к возможным новым ударам.

После массированной ночной атаки РФ 10 октября в Украине начали действовать графики аварийных отключений электроэнергии. В частности, в Сумской области их ввели из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский определил главные задачи по стабильному обеспечению страны электроэнергией и газом.

Другие новости:

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:11Война
РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:50Мир
Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшая

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшая

08:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Гороскоп Таро на сегодня 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Гороскоп Таро на сегодня 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Последние новости

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

Реклама
06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

Реклама
21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

Реклама
16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Казацкие тайны: какие знаки считали святыми и что означала потеря хоругви

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять