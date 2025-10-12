Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Российские войска снова нанесли прицельный удар по энергетической инфраструктуре Украины, над ликвидацией повреждений уже работают специалисты.

Целая область осталась без света после атак РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Донецкая область в результате российского обстрела осталась без электроэнергии

Специалисты уже работают над ее восстановлением

Российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по энергообъекту в Донецкой области. В результате атаки область осталась без электроснабжения. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он сообщил, что утром российские войска снова нанесли прицельный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

По словам Филашкина, специалисты уже начали ремонтные работы и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения, однако масштабы повреждений и сроки восстановления пока уточняются.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие регионы станут целью вражеских ударов по энергообъектам - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар подчеркнул, что война продолжается, поэтому стоит быть готовыми к новым атакам на энергетическую инфраструктуру.

По его словам, надеяться, что враг изменит свои намерения, бесполезно - наоборот, Украина должна усиливать интенсивность собственных ответных ударов.

Гончар также подчеркнул, что запасы ракет и дронов у России не являются бесконечными.

"Она (Россия, - ред.) хотела достичь этого (блэкаута в Украине, - ред.) и в 2023 году, но не получилось, и в 2024-м, но тоже не получилось. И в 2025-м думаю, что не получится. Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой, заверил генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Он подчеркнул, что украинская энергосистема существенно укрепилась, а специалисты энергоотрасли тщательно подготовились к возможным новым ударам.

После массированной ночной атаки РФ 10 октября в Украине начали действовать графики аварийных отключений электроэнергии. В частности, в Сумской области их ввели из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский определил главные задачи по стабильному обеспечению страны электроэнергией и газом.

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

