Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

В Ростовской области партизаны сорвали график движения эшелонов, перевозивших военную технику и личный состав. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", его участники продолжают блокировать логистику российских войск на южном направлении.

"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области. Целевым воздействием на систему управления движением был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что железнодорожный узел в Новочеркасске является стратегическим для транспортировки боеприпасов, вооружения и живой силы, в частности снарядов для артиллерии и ракет для систем залпового огня.

Сбой в его работе вызвал цепные задержки в поставках, что непосредственно повлияет на интенсивность обстрелов украинских территорий и боеспособность российских подразделений.

""АТЕШ" продолжает систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага. Наша сеть агентов расширяется с каждым днем", - резюмируется в сообщении.

Как ранее писал Главред, в Кремле продолжают демонстрировать "оптимизм" относительно ситуации на фронте, хотя реальность для россиян совсем другая - их летнее наступление потерпело поражение. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Эксперт отметил, что в конце декабря 2024 года российские власти оценивали ход войны как благоприятный для себя, однако за девять месяцев ни один из запланированных замыслов не удалось реализовать.

По словам Лакийчука, во время заседания Минобороны РФ в конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил с громкими заявлениями о продолжении наступления осенью. Однако, с военной точки зрения, это свидетельствует лишь о том, что летняя кампания оккупантов завершилась провалом.

"С точки зрения ресурсов, сроков и других составляющих все посыпалось, и теперь им надо перепланировать операцию. Слова Герасимова можно трактовать так, что россиянам не хватает ресурсов", - отметил Лакийчук.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 октября партизаны совершили диверсию на железной дороге в Запорожской области, что привело к блокированию движения военных грузов страны-агрессора России на южном направлении. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

Ранее партизаны нанесли удар по российской логистике в Чувашской Республике, где был выведен из строя участок железной дороги.

Кроме того, источники "АТЕШ" сообщают, что среди оккупантов из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии, которая воюет на юге Украины, участились случаи дезертирства. Из-за этого командование создало мобильные группы, которые должны ловить военных, пытающихся покинуть позиции.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

