Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2025, 00:03
140
Российские оккупанты готовятся к новым ударам по Украине. Продолжается дроновая атака на регионы.
Ту-95МС, пуски ракет
Есть ли угроза массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

  • Россияне привезли крылатые ракеты на аэродром
  • Враг снаряжает самолеты крылатыми ракетами
  • РФ готовится к новому массированному обстрелу

Российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу. На российский аэродром "Энгельс-2" прилетел транспортный самолет типа Ан-124-100 "Руслан", который может доставлять крылатые ракеты Х-101. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторы сообщают о том, что с авиабазы "Энгельс-2" был совершен перелет трех бортов Ту-95МС на Дальний Восток на аэродром "Украинка".

видео дня

"Таким образом по состоянию на 11.10 на Дальнем Востоке находится до 6х снаряженных бортов Ту-95МС", - пишут мониторы.

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда


Также отмечается, что сейчас ситуация контролируемая. Сейчас нет угрозы массированного ракетного обстрела.

"Аналогично, как и вчера, ситуация по стране контролируемая. Никаких предпосылок относительно потенциальных прямых угроз значительных количеств различного вооружения, на момент создания сообщения - нет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ситуация может измениться в течение ночи.

В то же время остается угроза ударов "Шахедами". Воздушные силы ВСУ отмечают, что сейчас вражеские дроны зафиксированы в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях.

РФ готовится к новым ударам - предупреждение от МВД

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские войска, вероятно, готовят очередные масштабные атаки на территорию Украины. По его словам, враг продолжит целенаправленно бить по ключевой инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность мирного населения. Клименко подчеркнул, что такая стратегия является элементом запугивания граждан и одним из инструментов давления, применяемых Россией. Он также добавил, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате массированной атаки РФ по Украине города трясло от взрывов. Известно о повреждении жилых домов и предприятий.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

00:03Война
Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

22:22Война
Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

20:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Последние новости

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

Реклама
20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

Реклама
17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Казацкие тайны: какие знаки считали святыми и что означала потеря хоругви

15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

Реклама
14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять