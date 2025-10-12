На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

Российские оккупанты готовятся к новым ударам по Украине. Продолжается дроновая атака на регионы.

Есть ли угроза массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

Россияне привезли крылатые ракеты на аэродром

Враг снаряжает самолеты крылатыми ракетами

РФ готовится к новому массированному обстрелу

Российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу. На российский аэродром "Энгельс-2" прилетел транспортный самолет типа Ан-124-100 "Руслан", который может доставлять крылатые ракеты Х-101. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторы сообщают о том, что с авиабазы "Энгельс-2" был совершен перелет трех бортов Ту-95МС на Дальний Восток на аэродром "Украинка".

"Таким образом по состоянию на 11.10 на Дальнем Востоке находится до 6х снаряженных бортов Ту-95МС", - пишут мониторы.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину



Также отмечается, что сейчас ситуация контролируемая. Сейчас нет угрозы массированного ракетного обстрела.

"Аналогично, как и вчера, ситуация по стране контролируемая. Никаких предпосылок относительно потенциальных прямых угроз значительных количеств различного вооружения, на момент создания сообщения - нет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ситуация может измениться в течение ночи.

В то же время остается угроза ударов "Шахедами". Воздушные силы ВСУ отмечают, что сейчас вражеские дроны зафиксированы в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях.

РФ готовится к новым ударам - предупреждение от МВД

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские войска, вероятно, готовят очередные масштабные атаки на территорию Украины. По его словам, враг продолжит целенаправленно бить по ключевой инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность мирного населения. Клименко подчеркнул, что такая стратегия является элементом запугивания граждан и одним из инструментов давления, применяемых Россией. Он также добавил, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате массированной атаки РФ по Украине города трясло от взрывов. Известно о повреждении жилых домов и предприятий.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

