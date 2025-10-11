Укр
После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимой

Мария Николишин
11 октября 2025, 09:53
Харченко сказал, что сейчас происходит в газовой сфере.
После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимой
Удары по украинской газодобыче / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Россияне пытаются бить по хранилищам газа
  • Украина потеряла существенную часть мощностей собственной добычи
  • Сейчас нужна поддержка импортом

Сейчас россияне наносят удары прежде всего по украинской газодобыче. Они пытаются бить по хранилищам, но большого успеха не имеют. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, основное внимание оккупантов сосредоточено на компрессорных станциях и станциях очистки газа.

"В результате мы действительно потеряли существенную часть мощностей собственной добычи - и это, безусловно, проблема. Здесь не о чем спорить. Именно поэтому, чтобы "подстелить соломку", нам нужно увеличить импорт газа, причем не только увеличить его сейчас, но и заранее распланировать определенные объемы импорта на февраль-март - период, когда давление в системе самое низкое и наши хранилища выдают минимальные объемы", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в ситуации, когда украинская добыча пострадала, нужна поддержка импортом, чтобы технически поддерживать давление газа в системе.

"Впрочем, я убежден, что этот вопрос можно решить. У нас достаточно возможностей, чтобы технически и инженерно все это правильно отработать. Поэтому не думаю, что здесь возникнут серьезные проблемы", - подытожил Харченко.

Смотрите видео интервью Александра Харченко Главреду о последствиях российских ударов по энергетике и прохождении зимы:

Удары РФ по газовой инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина продолжает наращивать запасы газа для прохождения отопительного сезона.

Отмечается, что правительство дополнительно выделило 1,5 миллиарда гривен для защиты объектов энергетики в прифронтовых регионах.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска в ночь на 11 октября снова атаковали города Украины. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре.

10 октября россияне массированно атаковали Киев. В результате ночной атаки 9 человек получили травмы. В нескольких районах города зафиксировано повреждение жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

Известно, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки России, направленной на энергетическую инфраструктуру Украины, аварийные отключения электроэнергии применялись в семи областях.

Про песрону: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

газ новости Украины Александр Харченко атака дронов
Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

11:26Война
Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

10:46Фронт
Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

10:01Политика
Гороскоп Таро на сегодня 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на сегодня 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Китайский гороскоп на сегодня 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Китайский гороскоп на сегодня 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

