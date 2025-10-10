Укр
Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Анна Ярославская
10 октября 2025, 11:03
Зафиксированы "прилеты" 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях.
Ракетный удар по Украине
РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Армия РФ применила 497 средств воздушного нападения
  • Зафиксированы попадания 13 ракет и 60 дронов по 19 локациям
  • Это одна из самых масштабных атак РФ по числу выпущенных дронов

В ночь на 10 октября армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего оккупанты применили 497 средств воздушного нападения.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по Украине запустили 32 ракеты и 465 БпЛА разных типов:

видео дня
  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 200 из них – "шахеды";
  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 12 крылатых ракет Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 пятницы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

  • 405 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Кроме того, четыре вражеские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются).

Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.

Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

В Запорожье погиб 7-летний мальчик, еще пять человек получили ранения.

Среди раненых - родители погибшего ребенка. Медики борются за жизнь пострадавших. Отец погибшего мальчика весной вернулся из плена РФ, где находился три года.

  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС
  Последствия ночной атаки РФ на Запорожье
    Последствия ночной атаки РФ на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ГосЧС

Когда дадут свет после обстрелов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что после отбоя угрозы воздушных атак во всех регионах активно начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады, привлечены все необходимые службы.

Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области планируется полностью восстановить до конца сегодняшнего дня.

В столице критическая инфраструктура уже подключена к сети. Работы по восстановлению энергоснабжения для остальных потребителей продолжаются. Ожидается, что Министерство энергетики предоставит обновленную информацию о ситуации через несколько часов.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Сейчас в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях действуют специальные и аварийные графики отключений электроэнергии. Детали по этим графикам отдельно сообщат Минэнерго и Укрэнерго.

На время проведения восстановительных работ в пострадавших регионах были задействованы альтернативные источники энергии и поддержки. Это включает использование генераторов, функционирование Пунктов несокрушимости и обеспечение дополнительной связи для населения.

21:00

На фронте погиб звезда КВН - первые детали

20:46

Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

20:43

"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

