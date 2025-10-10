Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Кратко:
- Армия РФ применила 497 средств воздушного нападения
- Зафиксированы попадания 13 ракет и 60 дронов по 19 локациям
- Это одна из самых масштабных атак РФ по числу выпущенных дронов
В ночь на 10 октября армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего оккупанты применили 497 средств воздушного нападения.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по Украине запустили 32 ракеты и 465 БпЛА разных типов:
- 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 200 из них – "шахеды";
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 12 крылатых ракет Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 пятницы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:
- 405 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 9 крылатых ракет Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Кроме того, четыре вражеские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются).
Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно
Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.
Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.
В Запорожье погиб 7-летний мальчик, еще пять человек получили ранения.
Среди раненых - родители погибшего ребенка. Медики борются за жизнь пострадавших. Отец погибшего мальчика весной вернулся из плена РФ, где находился три года.
Когда дадут свет после обстрелов
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что после отбоя угрозы воздушных атак во всех регионах активно начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады, привлечены все необходимые службы.
Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области планируется полностью восстановить до конца сегодняшнего дня.
В столице критическая инфраструктура уже подключена к сети. Работы по восстановлению энергоснабжения для остальных потребителей продолжаются. Ожидается, что Министерство энергетики предоставит обновленную информацию о ситуации через несколько часов.
Сейчас в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях действуют специальные и аварийные графики отключений электроэнергии. Детали по этим графикам отдельно сообщат Минэнерго и Укрэнерго.
На время проведения восстановительных работ в пострадавших регионах были задействованы альтернативные источники энергии и поддержки. Это включает использование генераторов, функционирование Пунктов несокрушимости и обеспечение дополнительной связи для населения.
