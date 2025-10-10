Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в плену

Семья купила дом, в который попал российский снаряд, всего несколько месяцев назад. Медики борются за жизнь родителей погибшего ребенка.

Ракетный удар по Запорожью забрал жизнь ребенка / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью.

Под обстрел попал частный сектор

Погиб 7-летний мальчик, родители получили тяжелые ранения

В ночь на 10 октября российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Оккупанты нанесли удары по частному сектору и объектам инфраструктуры. В результате обстрела произошли пожары. Погиб 7-летний мальчик, еще пять человек получили ранения.

Среди раненых - родители погибшего ребенка. Медики борются за жизнь пострадавших.

Как пишет Суспільне Запоріжжя со ссылкой на родственницу пострадавшей семьи, отец мальчика весной вернулся из плена РФ, где находился три года.

Местная жительница Нина рассказала, что дом, в который попал российский снаряд, семья купила в начале весны. Еще одна очевидица рассказала, что "прилет" в дом был 02:22 ночи. Вспыхнул пожар, разбиты окна и двери.

"Скорая приехала, ребенка вынесли мертвого почти, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. Они купили дом в начале весны", – рассказала Нина.

Масштабная атака РФ на Запорожье

Как писал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что минувшей ночью было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около четырех часов утра – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Всего по Запорожью этой ночью враг выпустил 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Погиб семилетний мальчик. Пять человек ранены. Среди них и родители погибшего мальчика. Медики борются за жизнь пострадавших.

Повреждено большое количество жилой инфраструктуры:

12 многоэтажек;

8 домов частного сектора.

По словам Федорова, из-за обстрелов возникли сложности с поставкой газа. Нужно временно снизить нагрузку на сеть.

Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС. В течение ближайших трех-четырех часов движение будет возобновлено.

