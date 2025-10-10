Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

Главное:
- Украина восстанавливает энергосистему после самого масштабного удара РФ
- Свириденко рассказала, когда дадут электроснабжение
Сегодня, 10 октября, Россия нанесла один из самых сконцентрированных ударов именно по объектам энергетики. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
"Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", - заявила министр.
По ее словам, проведено совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ.
После отбоя угрозы воздушных атак во всех регионах активно начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады, привлечены все необходимые службы.
"Заслушала доклад Вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел о последствиях и плане восстановления. Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя, по всей стране в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, задействованы службы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления", - заявила она.
Также Свириденко рассказала коротко о ситуации в регионах:
- Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области планируется полностью восстановить до конца сегодняшнего дня.
- Относительно электроснабжения в столице: критическая инфраструктура (больницы, объекты водо- и теплоснабжения и т.д.) уже подключена к сети. Работы по восстановлению энергоснабжения для остальных потребителей продолжаются. Ожидается, что Министерство энергетики предоставит обновленную информацию о ситуации через несколько часов.
- Сейчас в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях действуют специальные и аварийные графики отключений электроэнергии. Детали по этим графикам отдельно сообщат Минэнерго и Укрэнерго.
На время проведения восстановительных работ в пострадавших регионах были задействованы альтернативные источники энергии и поддержки. Это включает использование генераторов, функционирование Пунктов несокрушимости и обеспечение дополнительной связи для населения.
Кроме того, в Киеве и других областях увеличено количество патрулей полиции как на улицах, так и в общественном транспорте для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
"Важно, чтобы все представители местной власти, все руководители в громадах максимально помогали восстановительным работам и работали в полном взаимодействии с областной и центральной властью, с энергокомпаниями. Спасибо всем, кто сейчас осуществляет ремонты и восстанавливает обеспечение жизни людей", - заявила Свириденко.
Ситуация в Киеве после обстрела 10 октября - что известно по состоянию на 10:15
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в ночь на пятницу столица Украины подверглась комбинированной атаке со стороны российских войск - враг нанес удары в несколько волн: дронами и ракетами по жилой застройке и объектам критической гражданской инфраструктуры.
"На сейчас более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) без света. Число динамичное, службы работают над подключением. Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные очаги с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - заявил он.
Ситуация с транспортом в Киеве
Из-за обесточивания электросети остановлено несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов. Для обеспечения сообщения "Киевпастранс" запустил дополнительные автобусы:
- №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
- №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
- №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
- №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки" (дублирует трамвай №8).
- Кроме того, увеличено количество автобусов №114 и №50ТР.
Ситуация с метрополитеном:
- Движение поездов по красной ветке осуществляется между станциями "Академгородок" - "Лесная", но с увеличенным интервалом.
- На зеленой ветке поезда курсируют от "Сырца" до "Осокорков", а между "Позняками" и "Красным хутором" движение временно приостановлено.
Обстрел Украины 10 октября - что известно
Ранее Главред писал о том, что РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет. Удары коснулись нескольких областей, включая Киев, Днепропетровскую область, Запорожье и Полтавскую область. В результате этих атак есть жертвы среди населения и значительные разрушения. Главной же целью российских оккупантов была энергетическая инфраструктура этих регионов.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о ночной атаке на город, которая состоялась в несколько волн. Сначала, в течение часа, город атаковали ударные дроны типа "Шахед". Около четырех часов утра враг продолжил обстрел, применив управляемые авиабомбы (КАБ) и крылатые ракеты.
К сожалению, удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провел в плену. Трагический обстрел произошел в доме, который семья приобрела лишь несколько месяцев назад. К сожалению, в результате попадания российского снаряда погиб ребенок. Сейчас медики борются за жизнь его родителей, которые получили ранения.
Также в ДТЭК сделали важное заявление, есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ. Генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Россия не сможет лишить Украину света и тепла этой зимой.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
