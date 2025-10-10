Укр
Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

Даяна Швец
10 октября 2025, 10:50
657
10 октября Россия нанесла один из крупнейших сконцентрированных комбинированных ударов именно по объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.
Выстрел, свет погас
Какова ситуация после обстрелов Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Тимур Ткаченко

Главное:

  • Украина восстанавливает энергосистему после самого масштабного удара РФ
  • Свириденко рассказала, когда дадут электроснабжение

Сегодня, 10 октября, Россия нанесла один из самых сконцентрированных ударов именно по объектам энергетики. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", - заявила министр.

видео дня

По ее словам, проведено совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ.

После отбоя угрозы воздушных атак во всех регионах активно начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады, привлечены все необходимые службы.

"Заслушала доклад Вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел о последствиях и плане восстановления. Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя, по всей стране в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, задействованы службы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления", - заявила она.

Также Свириденко рассказала коротко о ситуации в регионах:

  • Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области планируется полностью восстановить до конца сегодняшнего дня.
  • Относительно электроснабжения в столице: критическая инфраструктура (больницы, объекты водо- и теплоснабжения и т.д.) уже подключена к сети. Работы по восстановлению энергоснабжения для остальных потребителей продолжаются. Ожидается, что Министерство энергетики предоставит обновленную информацию о ситуации через несколько часов.
  • Сейчас в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях действуют специальные и аварийные графики отключений электроэнергии. Детали по этим графикам отдельно сообщат Минэнерго и Укрэнерго.

На время проведения восстановительных работ в пострадавших регионах были задействованы альтернативные источники энергии и поддержки. Это включает использование генераторов, функционирование Пунктов несокрушимости и обеспечение дополнительной связи для населения.

Кроме того, в Киеве и других областях увеличено количество патрулей полиции как на улицах, так и в общественном транспорте для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

"Важно, чтобы все представители местной власти, все руководители в громадах максимально помогали восстановительным работам и работали в полном взаимодействии с областной и центральной властью, с энергокомпаниями. Спасибо всем, кто сейчас осуществляет ремонты и восстанавливает обеспечение жизни людей", - заявила Свириденко.

Ситуация в Киеве после обстрела 10 октября - что известно по состоянию на 10:15

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в ночь на пятницу столица Украины подверглась комбинированной атаке со стороны российских войск - враг нанес удары в несколько волн: дронами и ракетами по жилой застройке и объектам критической гражданской инфраструктуры.

"На сейчас более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) без света. Число динамичное, службы работают над подключением. Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные очаги с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - заявил он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ситуация с транспортом в Киеве

Из-за обесточивания электросети остановлено несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов. Для обеспечения сообщения "Киевпастранс" запустил дополнительные автобусы:

  • №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
  • №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
  • №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
  • №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки" (дублирует трамвай №8).
  • Кроме того, увеличено количество автобусов №114 и №50ТР.

Ситуация с метрополитеном:

  • Движение поездов по красной ветке осуществляется между станциями "Академгородок" - "Лесная", но с увеличенным интервалом.
  • На зеленой ветке поезда курсируют от "Сырца" до "Осокорков", а между "Позняками" и "Красным хутором" движение временно приостановлено.

Обстрел Украины 10 октября - что известно

Ранее Главред писал о том, что РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет. Удары коснулись нескольких областей, включая Киев, Днепропетровскую область, Запорожье и Полтавскую область. В результате этих атак есть жертвы среди населения и значительные разрушения. Главной же целью российских оккупантов была энергетическая инфраструктура этих регионов.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о ночной атаке на город, которая состоялась в несколько волн. Сначала, в течение часа, город атаковали ударные дроны типа "Шахед". Около четырех часов утра враг продолжил обстрел, применив управляемые авиабомбы (КАБ) и крылатые ракеты.

К сожалению, удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провел в плену. Трагический обстрел произошел в доме, который семья приобрела лишь несколько месяцев назад. К сожалению, в результате попадания российского снаряда погиб ребенок. Сейчас медики борются за жизнь его родителей, которые получили ранения.

Также в ДТЭК сделали важное заявление, есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ. Генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Россия не сможет лишить Украину света и тепла этой зимой.

Больше важных новостей:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

