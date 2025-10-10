Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10 октября Россия нанесла один из крупнейших сконцентрированных комбинированных ударов именно по объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

Какова ситуация после обстрелов Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Тимур Ткаченко

Главное:

Украина восстанавливает энергосистему после самого масштабного удара РФ

Свириденко рассказала, когда дадут электроснабжение

Сегодня, 10 октября, Россия нанесла один из самых сконцентрированных ударов именно по объектам энергетики. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", - заявила министр. видео дня

По ее словам, проведено совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ.

После отбоя угрозы воздушных атак во всех регионах активно начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады, привлечены все необходимые службы.

"Заслушала доклад Вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел о последствиях и плане восстановления. Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя, по всей стране в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, задействованы службы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления", - заявила она.

Также Свириденко рассказала коротко о ситуации в регионах:

Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области планируется полностью восстановить до конца сегодняшнего дня.

Относительно электроснабжения в столице: критическая инфраструктура (больницы, объекты водо- и теплоснабжения и т.д.) уже подключена к сети. Работы по восстановлению энергоснабжения для остальных потребителей продолжаются. Ожидается, что Министерство энергетики предоставит обновленную информацию о ситуации через несколько часов.

Сейчас в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях действуют специальные и аварийные графики отключений электроэнергии. Детали по этим графикам отдельно сообщат Минэнерго и Укрэнерго.

На время проведения восстановительных работ в пострадавших регионах были задействованы альтернативные источники энергии и поддержки. Это включает использование генераторов, функционирование Пунктов несокрушимости и обеспечение дополнительной связи для населения.

Кроме того, в Киеве и других областях увеличено количество патрулей полиции как на улицах, так и в общественном транспорте для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

"Важно, чтобы все представители местной власти, все руководители в громадах максимально помогали восстановительным работам и работали в полном взаимодействии с областной и центральной властью, с энергокомпаниями. Спасибо всем, кто сейчас осуществляет ремонты и восстанавливает обеспечение жизни людей", - заявила Свириденко.

Ситуация в Киеве после обстрела 10 октября - что известно по состоянию на 10:15

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в ночь на пятницу столица Украины подверглась комбинированной атаке со стороны российских войск - враг нанес удары в несколько волн: дронами и ракетами по жилой застройке и объектам критической гражданской инфраструктуры.

"На сейчас более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) без света. Число динамичное, службы работают над подключением. Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные очаги с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - заявил он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ситуация с транспортом в Киеве

Из-за обесточивания электросети остановлено несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов. Для обеспечения сообщения "Киевпастранс" запустил дополнительные автобусы:

№37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки" (дублирует трамвай №8).

Кроме того, увеличено количество автобусов №114 и №50ТР.

Ситуация с метрополитеном:

Движение поездов по красной ветке осуществляется между станциями "Академгородок" - "Лесная", но с увеличенным интервалом.

На зеленой ветке поезда курсируют от "Сырца" до "Осокорков", а между "Позняками" и "Красным хутором" движение временно приостановлено.

Обстрел Украины 10 октября - что известно

Ранее Главред писал о том, что РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет. Удары коснулись нескольких областей, включая Киев, Днепропетровскую область, Запорожье и Полтавскую область. В результате этих атак есть жертвы среди населения и значительные разрушения. Главной же целью российских оккупантов была энергетическая инфраструктура этих регионов.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о ночной атаке на город, которая состоялась в несколько волн. Сначала, в течение часа, город атаковали ударные дроны типа "Шахед". Около четырех часов утра враг продолжил обстрел, применив управляемые авиабомбы (КАБ) и крылатые ракеты.

К сожалению, удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провел в плену. Трагический обстрел произошел в доме, который семья приобрела лишь несколько месяцев назад. К сожалению, в результате попадания российского снаряда погиб ребенок. Сейчас медики борются за жизнь его родителей, которые получили ранения.

Также в ДТЭК сделали важное заявление, есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ. Генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Россия не сможет лишить Украину света и тепла этой зимой.

Больше важных новостей:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

