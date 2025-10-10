Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

Российские удары по объектам энергетики продолжаются с первых дней полномасштабного вторжения.

РФ бьет по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ГСЧС, ua.depositphotos.com

Главное:

Российские удары по объектам энергетики продолжаются

Украина сейчас способна вырабатывать менее половины необходимой электроэнергии

Ситуация остаётся сложной, противник изменил тактику ударов

Россия не сможет лишить Украину света и тепла предстоящей зимой, заявил генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

В интервью изданию El Pais он отметил, что украинская энергосистема значительно укрепилась, а энергетики тщательно подготовились к возможным новым атакам.

Тимченко напомнил, что российские удары по объектам энергетики продолжаются с первых дней полномасштабного вторжения. Несмотря на это, приоритетной задачей остаётся оперативное восстановление разрушенных генерирующих мощностей.

Хотя, по оценкам, Украина сейчас способна вырабатывать менее половины электроэнергии по сравнению с довоенным уровнем, этого объема достаточно, чтобы пройти зимний сезон без масштабных отключений. Тимченко подчеркнул: "В прошлом году более 90% наших объектов генерации пострадали от атак, но мы смогли восстановиться".

Компания ДТЭК уже возвратила в строй порядка 70–80% ранее разрушенных мощностей, и сейчас фокусируется на восстановлении оставшихся. К зиме в компании подошли с резервами: накоплены значительные запасы угля и газа, работают как тепловые, так и гидроэлектростанции. Руководитель ДТЭК отметил: "Мы полностью готовы к зиме. У нас есть все ресурсы для стабильной работы в холодный сезон".

/ Главред

Также, по словам Тимченко, были учтены уроки прошлой зимы: энергетики и государственные органы значительно усилили взаимодействие с силами ПВО. Координация между персоналом ДТЭК и противовоздушной обороной позволяет заранее прогнозировать возможные удары с помощью дронов и ракет и вносить оперативные изменения в работу объектов, чтобы минимизировать потери.

Однако глава компании признал: ситуация остаётся сложной, ведь противник изменил тактику и теперь наносит прицельные, массированные удары по ключевым объектам. Кроме того, часть энергостанций уже подвергалась многократным атакам, что снижает их общую надёжность.

Тем не менее, Тимченко выразил уверенность в устойчивости украинской энергетики: "Россия снова попытается оставить нас без света, сделать нашу жизнь невыносимой. Но, как и в предыдущие зимы, нам удастся выстоять. Полностью разрушить нашу энергетическую систему им не удастся".

Он добавил, что уровень трудностей, с которыми столкнётся украинское население зимой, во многом будет зависеть от интенсивности российских обстрелов и эффективности работы украинской ПВО.

Угроза блэкаутов: прогноз эксперта

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив отметил, что недавние удары показали изменение в тактике врага: стратегия "блэкаута" теперь строится на массированных атаках по одной выбранной области. Поскольку Украина не в состоянии равномерно защитить все регионы средствами ПВО, противник целенаправленно наносит удары по разным частям страны, осложняя оперативную переброску систем противовоздушной обороны. К сожалению, такая тактика оказывается эффективной.

Андрусив подчеркнул, что больше нельзя полагаться исключительно на ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. Необходима масштабная антикризисная программа, которая помимо мобильных и локализованных решений должна в первую очередь предусматривать значительное сокращение потребления электроэнергии и газа.

Ранее Главред писал о том, что армия РФ нанесла серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Напомним, в ночь на 5 октября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела часть Львова осталась без света.

Как сообщалось, ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

