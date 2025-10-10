Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Военный эксперт заявил, что российская стратегическая авиация, вероятно, уже готова и снаряжена.

С 10 по 12 октября возможна новая массированная атака

Стратегическая авиация РФ, вероятно, уже снаряжена

Основная цель атаки - энергетическая инфраструктура Украины

РФ может осуществить массированную ракетно-дроновую атаку в ближайшее время. Российская стратегическая авиация, вероятно, уже снаряжена, поскольку во время последней атаки враг не применял ракеты воздушного базирования. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"В этом огневом налете отсутствовали крылатые ракеты воздушного базирования. Это действительно может означать, что те самолеты, которые они могут задействовать - Ту-160 и Ту-95 - действительно готовы, снаряжены, и они могут перебрасывать их на аэродромы поближе, на Европейскую часть. С "Украинки", допустим, с "Оленья" куда-то сюда, на "Саваслейку", на "Энгельс". Вполне вероятно", - отметил он.

Жданов считает, что повторной и основной целью россиян, скорее всего, станет энергетическая инфраструктура Украины. По его мнению, из-за отсутствия изменений на фронте агрессор переключается на войну на истощение.

Эксперт утверждает, что в случае подготовки РФ к масштабному удару у Украины есть несколько часов "форы", чтобы перейти в укрытие и принять защитные меры. Жданов пояснил, что логично и эффективно было бы повторить атаку на следующий день или в течение суток - это наращивало бы разрушения и усложняло ремонтно-восстановительные работы энергетиков.

По его словам, сценарий повторной атаки 10-12 октября остается вполне вероятным.

"Но вы знаете, что в Кремле решение принимает один человек и кто его знает, что у него в голове", - подчеркнул эксперт.

Данные мониторинга

Мониторинговые каналы сообщают о повышенной угрозе повторных атак по энергетической инфраструктуре в ближайшие 4-5 суток. В зоне риска - Киев, Львов, Хмельницкий, Ровно, Житомир, Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Днепр, Полтава, Черкассы и Одесса.

По данным мониторинга, враг якобы стягивает борта стратегической авиации ближе к границам Украины.

"10 бортов стратегической авиации ТУ-95МС и ТУ-160 в боевой готовности, готовы к применению", - говорится в сообщении.Кроме этого, россияне доставили БпЛА типа "Шахед" на аэродромы "Приморско-Ахтарск", "Чауда", "Халино" в Курской области, "Миллерово" в Ростовской области, "Орел-южный" в Орловской области и "Навля" в Брянской области.

В то же время в канале отметили, что массированной ракетной атаки и налета БпЛА в ночь на 11 октября не ожидается.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Возможны ли с отопительным сезоном в Украине - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии Главреду отметил, что масштабные удары РФ по энергетике могут создать сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики хорошо подготовились к зиме.

"Учитывая подготовку Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который фактически обеспечивает столько безопасности, сколько остальная страна вместе взятая в сфере энергетики) - шансов на апокалиптические сценарии просто нет", - сказал эксперт.

Харченко признал, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны, однако они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.

Атака РФ по Украине 10 октября - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила комбинированную ракетно-дронную атаку по территории Украины. Под удар потрпили Киев, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области. Основной целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура.

В результате атаки есть погибшие и раненые. Также обесточены несколько областей, действуют графики аварийных отключений электроэнергии.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 32 ракеты и 465 ударных беспилотников, среди которых около 200 дронов типа "Шахед". Украинская противовоздушная оборона уничтожила или приглушила 420 целей.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

