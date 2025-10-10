Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения.

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

Кличко советует жителям Киева сделать запасы воды и продуктов

Энергетики восстановили свет еще для 43 тысяч домов

Безлугая не исключает, что зимой Киев может оказаться без канализации и водоснабжения.

Очередная атака российских оккупантов на столицу Украины может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", - написал он. видео дня

Городской голова советует жителям Киева сделать запасы воды и продуктов, зарядить устройства автономного питания, а также подготовить аптечку и теплые вещи.

Сейчас городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения.

Кстати, как сообщили в ДТЭК, в столице энергетикам удалось восстановить электроснабжение еще для 43 000 домов после ночной атаки.

"Энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение еще для 43 000 домов после ночной атаки. Всего за сутки мы вернули свет для 466 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к вероятным масштабным отключениям электроэнергии этой осенью и зимой в Украине. Она подчеркнула важность запасов, кооперации и возможного временного переезда из городов, особенно из Киева.

В своем Telegram-канале Безуглая предупредила о рисках, связанных с атаками на критическую инфраструктуру и призвала к индивидуальной подготовке.

По ее словам, даже при наличии укрытий и боевых средств противовоздушной обороны, Россия имеет техническую возможность разрушить ключевые объекты электросети, если применит значительное количество средств поражения.

"Добавлю относительно блэкаута. Несмотря на проблемы с ПВО, которые обусловлены нехваткой средств и организационным беспорядком, должны также понимать, что, каким бы ни было укрытие и ПВО, Россия при желании может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине. Вопрос только в количестве ракет и дронов. Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 "Шахедов" и с десяток "Искандеров", ей конец, независимо от наличия защиты", - написала Безуглая.

Она также напомнила, что еще в конце лета предупреждала о сложной зиме вероятных блэкаутов и призвала повысить собственную готовность.

"Второе. В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет. Подчеркиваю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь", - добавила народный депутат.

Отдельно она посоветовала рассмотреть временный переезд из городов в частные или пригородные районы на период осени и зимы.

"А лучше всего - рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город", - отметила Марьяна Безуглая.

Безуглая подчеркнула, что особенно уязвим Киев, который из-за своей стратегической и символической роли может стать целью массированных ударов. Она предупредила о риске полного отключения коммуникаций и сервисов в случае масштабной атаки.

"Особенно это касается киевлян. Киев - стратегическая и символическая цель. Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью - это темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы", - написала народный депутат.

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.

Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

