Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

Виталий Кирсанов
10 октября 2025, 19:20
397
Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
Кличко предупредил о новом ударе по Киеву
Кличко предупредил о новом ударе по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Кличко советует жителям Киева сделать запасы воды и продуктов
  • Энергетики восстановили свет еще для 43 тысяч домов
  • Безлугая не исключает, что зимой Киев может оказаться без канализации и водоснабжения.

Очередная атака российских оккупантов на столицу Украины может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", - написал он.

видео дня

Городской голова советует жителям Киева сделать запасы воды и продуктов, зарядить устройства автономного питания, а также подготовить аптечку и теплые вещи.

Сейчас городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения.

Кстати, как сообщили в ДТЭК, в столице энергетикам удалось восстановить электроснабжение еще для 43 000 домов после ночной атаки.

"Энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение еще для 43 000 домов после ночной атаки. Всего за сутки мы вернули свет для 466 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к вероятным масштабным отключениям электроэнергии этой осенью и зимой в Украине. Она подчеркнула важность запасов, кооперации и возможного временного переезда из городов, особенно из Киева.

В своем Telegram-канале Безуглая предупредила о рисках, связанных с атаками на критическую инфраструктуру и призвала к индивидуальной подготовке.

По ее словам, даже при наличии укрытий и боевых средств противовоздушной обороны, Россия имеет техническую возможность разрушить ключевые объекты электросети, если применит значительное количество средств поражения.

"Добавлю относительно блэкаута. Несмотря на проблемы с ПВО, которые обусловлены нехваткой средств и организационным беспорядком, должны также понимать, что, каким бы ни было укрытие и ПВО, Россия при желании может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине. Вопрос только в количестве ракет и дронов. Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 "Шахедов" и с десяток "Искандеров", ей конец, независимо от наличия защиты", - написала Безуглая.

Она также напомнила, что еще в конце лета предупреждала о сложной зиме вероятных блэкаутов и призвала повысить собственную готовность.

"Второе. В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет. Подчеркиваю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь", - добавила народный депутат.

Отдельно она посоветовала рассмотреть временный переезд из городов в частные или пригородные районы на период осени и зимы.

"А лучше всего - рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город", - отметила Марьяна Безуглая.

Безуглая подчеркнула, что особенно уязвим Киев, который из-за своей стратегической и символической роли может стать целью массированных ударов. Она предупредила о риске полного отключения коммуникаций и сервисов в случае масштабной атаки.

"Особенно это касается киевлян. Киев - стратегическая и символическая цель. Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью - это темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы", - написала народный депутат.

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.

Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Виталий Кличко новости Украины новости Украины и мира Марьяна Безуглая война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:43Война
"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:32Фронт
"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФ

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФ

20:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Последние новости

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

Реклама
18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

Реклама
16:15

"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

15:52

Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

15:50

Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

15:42

На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

15:18

Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

15:09

"Время отвечать": эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

14:57

Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

14:56

Простой ингредиент, который меняет все: один секрет делает яичницу идеальнойВидео

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

13:25

Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

Реклама
12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять