"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

Если плохая видимость, то результаты боевой работы авиации, дронов-перехватчиков и мобильных огневых групп могут быть ниже.

https://glavred.info/ukraine/prichina-prosta-ignat-skazal-pochemu-stalo-slozhnee-sbivat-drony-10705412.html Ссылка скопирована

Враг использует БПЛА разных типов / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Кратко:

Враг использует БПЛА разных типов

Сбивать дроны сложно близко к границе

Враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения

Дроны, которые российская армия запускает по Украине, стало труднее сбивать из-за ухудшения погодных условий. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он уточнил, что труднее всего сбивать БПЛА у границы с РФ.

"В последнее время мы видим много... пролетов ударных и разведывательных БПЛА именно на северном направлении. Очень много в Черниговской и Сумской областях. Враг использует БПЛА разных типов. Сбивать сложно близко к границе. Знаем, что там враг имеет много средств противовоздушной обороны, которые будут доставать, если будет направлен наш самолет, например", - пояснил Игнат. видео дня

Даже наземные средства, добавил военный, могут быть атакованы врагом, в том числе - баллистикой. Поэтому перехватывать российские дроны в указанных регионах сложно. Тем более, по словам Игната, что погодные условия неблагоприятные по всей территории Украины.

Он пояснил, что если плохая видимость, то результаты боевой работы авиации, дронов-перехватчиков и мобильных огневых групп могут быть ниже.

"Причина проста - цель нужно видеть", - констатировал представитель Воздушных сил.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения, в том числе "Шахеды", которые, например, перекрашивают в черный цвет, чтобы они были менее заметными, устанавливают на них видеокамеры и тому подобное.

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.

Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред