"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

Кратко:
- Враг использует БПЛА разных типов
- Сбивать дроны сложно близко к границе
- Враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения
Дроны, которые российская армия запускает по Украине, стало труднее сбивать из-за ухудшения погодных условий. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он уточнил, что труднее всего сбивать БПЛА у границы с РФ.
"В последнее время мы видим много... пролетов ударных и разведывательных БПЛА именно на северном направлении. Очень много в Черниговской и Сумской областях. Враг использует БПЛА разных типов. Сбивать сложно близко к границе. Знаем, что там враг имеет много средств противовоздушной обороны, которые будут доставать, если будет направлен наш самолет, например", - пояснил Игнат.
Даже наземные средства, добавил военный, могут быть атакованы врагом, в том числе - баллистикой. Поэтому перехватывать российские дроны в указанных регионах сложно. Тем более, по словам Игната, что погодные условия неблагоприятные по всей территории Украины.
Он пояснил, что если плохая видимость, то результаты боевой работы авиации, дронов-перехватчиков и мобильных огневых групп могут быть ниже.
"Причина проста - цель нужно видеть", - констатировал представитель Воздушных сил.
Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения, в том числе "Шахеды", которые, например, перекрашивают в черный цвет, чтобы они были менее заметными, устанавливают на них видеокамеры и тому подобное.
Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно
Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.
Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
