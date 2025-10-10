РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

Передислокацией самолетов РФ завершает подготовку к ракетному удару.

Главное:

Известно о по меньшей мере 8 снаряженных бортах Ту-95МС/Ту-160

Передислокацией РФ завершает подготовку к ракетному удару

В воздухе находятся четыре борта бомбардировщика Ту-95МС/Ту-160, взлетевшие с аэродрома "Украинка", которые могут применяться для нанесения нового удара по Украине.

Враг осуществляет передислокацию на аэродром "Оленья", говорится в сообщении ресурса єРадар.

"Борты уже снаряжены крылатыми ракетами", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что еще 3 борта Ту-95МС находятся на аэродроме "Энгельс", 1 на аэродроме "Оленья";

"В общей сложности известно о по меньшей мере 8 снаряженных бортах Ту-95МС/Ту-160, вероятно загруженных под завязку, по 7-8 крылатых ракет на борт", - предупреждается в сообщении.

Подчеркивается, что этой передислокацией РФ завершает подготовку к ракетному удару.

"Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих 2х суток. Самая большая угроза западных областей и Киев", - предупредили в єРадар.

Угроза удара РФ - прогноз эксперта

Военный эксперт Олег Жданов предупреждает, что угроза нового масштабного удара по Украине с применением ракет и дронов сохраняется — такая атака может произойти в любой момент. По его словам, Россия, как страна-агрессор, уже находится в состоянии полной боевой готовности. Жданов отмечает, что в распоряжении врага постоянно имеется от 300 до 400 ударных беспилотников, а в отдельные периоды их число может достигать 500.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

