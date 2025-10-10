РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

Главное:
- Известно о по меньшей мере 8 снаряженных бортах Ту-95МС/Ту-160
- Передислокацией РФ завершает подготовку к ракетному удару
В воздухе находятся четыре борта бомбардировщика Ту-95МС/Ту-160, взлетевшие с аэродрома "Украинка", которые могут применяться для нанесения нового удара по Украине.
Враг осуществляет передислокацию на аэродром "Оленья", говорится в сообщении ресурса єРадар.
"Борты уже снаряжены крылатыми ракетами", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что еще 3 борта Ту-95МС находятся на аэродроме "Энгельс", 1 на аэродроме "Оленья";
"В общей сложности известно о по меньшей мере 8 снаряженных бортах Ту-95МС/Ту-160, вероятно загруженных под завязку, по 7-8 крылатых ракет на борт", - предупреждается в сообщении.
Подчеркивается, что этой передислокацией РФ завершает подготовку к ракетному удару.
"Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих 2х суток. Самая большая угроза западных областей и Киев", - предупредили в єРадар.
Угроза удара РФ - прогноз эксперта
Военный эксперт Олег Жданов предупреждает, что угроза нового масштабного удара по Украине с применением ракет и дронов сохраняется — такая атака может произойти в любой момент. По его словам, Россия, как страна-агрессор, уже находится в состоянии полной боевой готовности. Жданов отмечает, что в распоряжении врага постоянно имеется от 300 до 400 ударных беспилотников, а в отдельные периоды их число может достигать 500.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.
Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.
