РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключения

Главное:
- Ааварийные отключения действуют в семи областях Украины
- В Черкасской области свет полностью восстановили
- В Черниговской области действуют три очереди обесточиваний
В результате массированной ракетно-дроновой атаки России, направленной на энергетическую инфраструктуру Украины, аварийные отключения электроэнергии применяются в семи областях. В Черкасской области электроснабжение восстановлено. Об этом сообщило Укрэнерго.
По данным компании, вынужденные аварийные отключения электроэнергии применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Энергетики продолжают ликвидировать последствия массированного удара РФ.
"Благодаря уже выполненным восстановительным работам - энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей на Харьковщине. Потребители Черкасской области - полностью запитаны", - говорится в сообщении.
В то же время в Черниговской области объем почасовых отключений вырос. Сейчас в области применяется три очереди обесточиваний одновременно.
"Причина ограничений в регионе - последствия предыдущих российских дроновых атак. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - призвали в Укрэнерго.
Возможны ли проблемы во время отопительного сезона - мнение эксперта
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в комментарии Главреду, что масштабные удары РФ по энергетике способны создать чрезвычайно сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики хорошо подготовились к зиме.
"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - заявил Харченко.
Эксперт признал, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны. Однако, по его словам, они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.
Атака РФ по Украине 10 октября - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, поразив Киев, Днепропетровскую, Запорожскую и Полтавскую области. Основной целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура.
Есть погибшие, среди них ребенок, и десятки раненых. В результате атак обесточены несколько областей, введены графики отключений света.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 32 ракеты и 465 ударных БПЛА, в том числе около 200 "шахедов". Украинская ПВО сбила или приглушила 420 целей
Кроме этого, Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой, заверил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко. В интервью El Pais он отметил, что энергосистема стала значительно крепче, а энергетики тщательно подготовились к новым атакам.
Читайте также:
- "Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света
- В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой
- "Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света
О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред