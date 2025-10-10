РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключения

Энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение в Черкасской области.

Ааварийные отключения действуют в семи областях Украины

В Черкасской области свет полностью восстановили

В Черниговской области действуют три очереди обесточиваний

В результате массированной ракетно-дроновой атаки России, направленной на энергетическую инфраструктуру Украины, аварийные отключения электроэнергии применяются в семи областях. В Черкасской области электроснабжение восстановлено. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, вынужденные аварийные отключения электроэнергии применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Энергетики продолжают ликвидировать последствия массированного удара РФ.

"Благодаря уже выполненным восстановительным работам - энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей на Харьковщине. Потребители Черкасской области - полностью запитаны", - говорится в сообщении.

В то же время в Черниговской области объем почасовых отключений вырос. Сейчас в области применяется три очереди обесточиваний одновременно.

"Причина ограничений в регионе - последствия предыдущих российских дроновых атак. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - призвали в Укрэнерго.

Возможны ли проблемы во время отопительного сезона - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в комментарии Главреду, что масштабные удары РФ по энергетике способны создать чрезвычайно сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики хорошо подготовились к зиме.

"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - заявил Харченко.

Эксперт признал, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны. Однако, по его словам, они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.

Атака РФ по Украине 10 октября - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, поразив Киев, Днепропетровскую, Запорожскую и Полтавскую области. Основной целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура.

Есть погибшие, среди них ребенок, и десятки раненых. В результате атак обесточены несколько областей, введены графики отключений света.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 32 ракеты и 465 ударных БПЛА, в том числе около 200 "шахедов". Украинская ПВО сбила или приглушила 420 целей

Кроме этого, Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой, заверил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко. В интервью El Pais он отметил, что энергосистема стала значительно крепче, а энергетики тщательно подготовились к новым атакам.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

