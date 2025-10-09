Укр
Читать на украинском
"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

Мария Николишин
9 октября 2025, 10:32
В ДТЭК отметили, что ремонт потребует времени.
'Повреждения значительные': РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света
Удар по объекту ДТЭК / коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области
  • Энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры
  • Черноморск и окрестные села остались без света

Российская армия снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК. Под прицелом была инфраструктура в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"РФ снова бьет по энергетике. Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.

видео дня

Известно, что в первую очередь энергетики перезапитывают объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.

"Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - отметили в ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Стоит добавить, что городской голова Черноморска Василий Гуляев заявил, что российские войска ночью атаковали Черноморск Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрела город и окрестные села остались без света.

"Враг снова совершил атаку на нашу общину. Повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах", - написал он.

По его словам, электроснабжение в громаде отсутствует, кроме с. Бурлачей Балки.

"Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением", - говорит городской голова.

Тактика ударов РФ по энергетике

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что оккупанты изменили тактику и наносят массированные удары не по всей энергосистеме Украины, а по ее отдельным объектам в регионах.

Он подчеркнул, что на большинстве подстанций уже построены защитные укрытия.

'Повреждения значительные': РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар сказал, что Россия несколько изменила тактику ударов по Украине. По его мнению, в некоторых областях людям придется сидеть без света по несколько дней.

Издание The Wall Street Journal писало, что Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных местах и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

В то же время, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что угроза отключений электроэнергии остается для нескольких областей. Однако, по его словам, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

