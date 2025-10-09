Атакованы порт и энергетика: Одесскую область охватили пожары, есть пострадавшие

По предварительной информации пострадали 5 человек.

Удар РФ по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Известно о повреждении гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры

Без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов

В ночь на 9 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки возникли пожары в двух частных домах, административном здании АЗС и порта.

"Еще 4 частных дома повреждены. В порту загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами", - говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

"Без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов. Подразделения ГСЧС и аварийные службы ликвидируют последствия. Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление РФ против мирных жителей Одесской области", - отметил Кипер.

Стоит добавить, что в ГСЧС также сообщили, что масштабные пожары вспыхнули в Одесской области из-за российской атаки беспилотниками.

"В ликвидации приняли участие 83 спасателя, задействовано 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также 4 добровольцев и 1 пожарное авто", - рассказали в ведомстве.

Отключение света из-за удара РФ

Мэр города Черноморск Василий Гуляев заявил, что в результате атаки на Одесскую область была повреждена критическая инфраструктура Черноморска, сейчас она работает на генераторах.

"Повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. На данный момент информации о погибших нет, однако есть пострадавшие", - написал он.

Мэр добавил, что электроснабжение в общине отсутствует. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением.

Подготовка РФ к атаке

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что россияне могут в ближайшее время атаковать Украину крылатыми и баллистическими ракетами.

По его мнению, это может произойти уже в течение 48 часов.

Он также отметил, что к запуску крылатых ракет типа "Калибр" готовы три ракетоносителя.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.

Известно, что в ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

6 октября, российская армия ударила по Запорожью. Взрывы прогремели в нескольких районах. Россияне атаковали территорию одного из предприятий.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

