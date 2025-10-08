Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Россияне могут в ближайшее время атаковать Украину крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками. Это может произойти уже в течение 48 часов. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.
К массированным ударам уже готовы:
- шесть Ту-95МС,
- один Ту-160М,
- шесть Ту-22М3,
- четыре МиГ-31К.
Также к запуску крылатых ракет типа "Калибр" готовы три ракетоносителя.
Мониторы зафиксировали транспортировку баллистических и крылатых ракет "Искандер-М/К" и KN-23 в Воронежскую и Брянскую области.
"Особое внимание для Киевщины - над регионом в последнее время фиксируют значительную активность разведдронов", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
