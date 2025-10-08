Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Российские оккупанты готовятся к ударам по Украине. Мониторинговые каналы призывают реагировать на воздушные тревоги.

Массированный обстрел может быть в течение 48 часов / Коллаж: Главред, фото: Командование ПС, 126 отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Россияне могут в ближайшее время атаковать Украину крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками. Это может произойти уже в течение 48 часов. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.

К массированным ударам уже готовы:

шесть Ту-95МС,

один Ту-160М,

шесть Ту-22М3,

четыре МиГ-31К.

Также к запуску крылатых ракет типа "Калибр" готовы три ракетоносителя.

Мониторы зафиксировали транспортировку баллистических и крылатых ракет "Искандер-М/К" и KN-23 в Воронежскую и Брянскую области.

"Особое внимание для Киевщины - над регионом в последнее время фиксируют значительную активность разведдронов", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

