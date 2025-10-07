Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без света

Анна Ярославская
7 октября 2025, 08:52
1004
Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.
Последствия атаки РФ
О последствия ночной атаки РФ рассказал Алексей Кулеба / Коллаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Кратко:

  • Россия нанесла удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре
  • Возникли пожары, повреждён подвижной состав
  • Из-за обстрела временно задерживались поезда
  • Часть Полтавщины и Сум остались без света

Страна-агрессор Россия в очередной раз ударила по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. В ночь на 7 октября были массированные атаки в Полтавской и Сумской областях.

Детали ночного воздушного удара раскрыл вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

видео дня

Атака РФ на Полтаву

В Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары. Возгорания ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов. Сейчас все поезда продолжили движение.

Последствия атаки РФ
Последствия атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba
Последствия атаки РФ
Последствия атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba
Последствия атаки РФ
Последствия атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

В результате попаданий поврежден энергетический объект — без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Атака на Полтавщину 7 октября 2025
    Атака на Полтавщину 7 октября 2025 Фото: ГосЧС

Атака РФ на Сумы

В Сумах в результате российской атаки зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

На местах работают штабы по ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, возобновляют энергоснабжение, помогают людям.

Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

"Цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и тьму. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", - подчеркнул Кулеба.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар. Также возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры. Возникли пожары.

Утром во вторник, 7 октября, в Сумах прогремели взрывы. В городе начались перебои с электричеством.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Полтавщина новости Полтавы новости Украины новости Сум война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

09:00Интервью
РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без света

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без света

08:52Война
В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Последние новости

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

09:00

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

08:52

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?мнение

08:52

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без светаФото

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
08:16

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 8 октября: Львам - новая возможность, Тельцам - неискренность

07:42

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:29

Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

Реклама
06:41

Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожарыФото

06:10

Война на истощение началась: что стоит пониматьмнение

06:00

Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

05:30

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

05:00

Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечкиВидео

04:30

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

04:07

Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигналеВидео

03:24

Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

02:53

Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

Реклама
00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:01

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябреВидео

06 октября, понедельник
23:51

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

23:15

"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

23:11

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФВидео

22:55

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюдаВидео

22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

Реклама
19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять