РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без света

Кратко:
- Россия нанесла удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре
- Возникли пожары, повреждён подвижной состав
- Из-за обстрела временно задерживались поезда
- Часть Полтавщины и Сум остались без света
Страна-агрессор Россия в очередной раз ударила по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. В ночь на 7 октября были массированные атаки в Полтавской и Сумской областях.
Детали ночного воздушного удара раскрыл вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Атака РФ на Полтаву
В Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары. Возгорания ликвидировали спасатели.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов. Сейчас все поезда продолжили движение.
В результате попаданий поврежден энергетический объект — без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.
Атака РФ на Сумы
В Сумах в результате российской атаки зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.
На местах работают штабы по ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, возобновляют энергоснабжение, помогают людям.
Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.
"Цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и тьму. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", - подчеркнул Кулеба.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар. Также возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавщину дронами. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры. Возникли пожары.
Утром во вторник, 7 октября, в Сумах прогремели взрывы. В городе начались перебои с электричеством.
Другие новости:
- Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
- Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны
- Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред