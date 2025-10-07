РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без света

Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.

О последствия ночной атаки РФ рассказал Алексей Кулеба / Коллаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Кратко:

Россия нанесла удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре

Возникли пожары, повреждён подвижной состав

Из-за обстрела временно задерживались поезда

Часть Полтавщины и Сум остались без света

Страна-агрессор Россия в очередной раз ударила по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. В ночь на 7 октября были массированные атаки в Полтавской и Сумской областях.

Детали ночного воздушного удара раскрыл вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Атака РФ на Полтаву

В Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары. Возгорания ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов. Сейчас все поезда продолжили движение.

Последствия атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Последствия атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Последствия атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

В результате попаданий поврежден энергетический объект — без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

Атака РФ на Сумы

В Сумах в результате российской атаки зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

На местах работают штабы по ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, возобновляют энергоснабжение, помогают людям.

Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

"Цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и тьму. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", - подчеркнул Кулеба.

