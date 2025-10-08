После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

Известно, что пламя охватывает все новые емкости.

В Крыму пылает нефтебаза / коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Феодосийский нефтеналивной терминал горит уже третьи сутки

Дым от пожара ветер разносит на десятки километров

Из города выезжает много людей

После атаки украинских дронов уже третьи сутки пылает Феодосийский нефтеналивной терминал. Об этом сообщает мониторинговый канал Крымский ветер ссылаясь на соответствующие данные спутниковой съемки.

Известно, что в среду, 8 октября, начались третьи сутки с тех пор, как ВСУ ударили по нефтебазе, после чего там возник пожар.

Пожар на нефтебазе / фото: t.me/Crimeanwind

"Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивает - не было сделано ни одного заявления", - говорится в сообщении.

Пожар на нефтебазе / фото: t.me/Crimeanwind

Мониторинговый канал отмечает, что накануне вечером шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.

В то же время, издание Крым.Реалии сообщает, что пламя охватывает все новые емкости, из-за чего много дыма.

Там также цитируют местного активиста, который рассказал, что из города выезжает много людей.

"Массово покинули город отдыхающие и туристы, остались только те, у кого путевки в санаториях. Феодосийцы пытаются отправить детей к родственникам и друзьям, чтобы как можно дальше от этого дыма, который окутал город. Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по этой проблеме", - подчеркнул он.

Операции ВСУ в Крыму

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный говорил, что сейчас возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.

По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.

Однако, по его мнению, Крымский мост будет приоритетной целью для ударов, пока не будет уничтожен.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ - что известно

Как сообщал Главред, Украина для ударов по энергетическим объектам России начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Эти ракеты намного быстрее беспилотников, летают на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км.

В ночь на субботу, 4 октября, в Ленинградскую область России залетели дроны. В частности, под удар попал Кировский НПЗ. Дроны попали непосредственно в установки по переработке нефти.

Издание The Sun писало, что Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов.

