Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

Украина для ударов по энергетическим объектам России начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Об этом пишет The Economist.
Отмечается, что эти ракеты намного быстрее беспилотников, летают на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км, а также, благодаря боевой части весом 1150 кг, обладают огромной ударной силой.
"Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства противовоздушной обороны, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к своей цели", - пишет издание.
В статье говорится, что для изготовления ракет "Фламинго" используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.
Кроме того, как сообщило медиа, компания Fire Point сейчас производит 2-3 ракет "Фламинго" в день, но ожидается, что уже в этом месяце количество возрастет до семи.
Издание обратило внимание и на цену ракеты: каждая стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская Tomahawk в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.
В статье названы и другие средства, которыми Украина бьет по РФ. Отмечается, что около 60% ударов осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, которые могут достигать целей на расстоянии 1500 км и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к радиоэлектронному глушению. По словам эксперта по украинским системам вооружения Елены Крыжановской, FP-1 стоят всего около 55 000 долларов каждый, их выпускают более 100 в день.
Также Украина для ударов применяет более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый", дальность которого составляет 2000 километров.
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.
Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.
Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.
Об источнике: The Economist
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
