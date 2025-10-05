Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

Для изготовления ракет "Фламинго" используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи.

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, СНБО

Компания Fire Point сейчас производит 2-3 ракет "Фламинго" в день

Американская Tomahawk в четыре раза дороже "Фламинго"

Украина для ударов по энергетическим объектам России начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что эти ракеты намного быстрее беспилотников, летают на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км, а также, благодаря боевой части весом 1150 кг, обладают огромной ударной силой.

"Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства противовоздушной обороны, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к своей цели", - пишет издание.

В статье говорится, что для изготовления ракет "Фламинго" используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Кроме того, как сообщило медиа, компания Fire Point сейчас производит 2-3 ракет "Фламинго" в день, но ожидается, что уже в этом месяце количество возрастет до семи.

Издание обратило внимание и на цену ракеты: каждая стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская Tomahawk в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В статье названы и другие средства, которыми Украина бьет по РФ. Отмечается, что около 60% ударов осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, которые могут достигать целей на расстоянии 1500 км и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к радиоэлектронному глушению. По словам эксперта по украинским системам вооружения Елены Крыжановской, FP-1 стоят всего около 55 000 долларов каждый, их выпускают более 100 в день.

Также Украина для ударов применяет более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый", дальность которого составляет 2000 километров.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

