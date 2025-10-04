Укр
Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ

Мария Николишин
4 октября 2025, 07:46
Россияне жаловались на громкие взрывы и вспышки в небе.
Удар по НПЗ в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Дроны атаковали Ленинградскую область РФ
  • Под удар попал Кировский НПЗ
  • Это один из крупнейших НПЗ в России

В ночь на субботу, 4 октября, Ленинградскую область России посетили дроны. В частности, под удар попал Кировский НПЗ. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Так, по сообщениям российских экстренных служб, ночью несколько беспилотников посетили стратегические объекты в Ленинградской области. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Киришинефтеоргсинтез" и, вероятно, энергетических подстанциях.

видео дня

Известно, что около 2 ночи местные жители Кировского и Всеволожского районов услышали громкие взрывы и видели вспышки в небе.

В соцсетях очевидцы пишут, что дроны попали непосредственно в установки по переработке нефти.

В то же время, местные власти как всегда заверили, что силами противовоздушной обороны якобы что-то удалось сбить.

Стоит заметить, что Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ - один из крупнейших в стране, входит в "Сургутнефтегаз", имеет мощность более 20 млн тонн нефти в год и является стратегическим объектом для производства топлива и авиационного керосина.

Дроны атаковали Кировский НПЗ - видео:

Проблемы в России из-за атак на НПЗ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что в России сейчас возникают сложности с производством высококачественных видов топлива, потому что разрушенную инфраструктуру нефтепереработки быстро восстановить невозможно.

Он подчеркнул, что бензин по талонам уже отпускают в Крыму, аналогичный вопрос встал в Приморье.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

