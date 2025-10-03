Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дым

Что интересно, НПЗ расположен в 1400 км от границы с Украиной.

https://glavred.info/world/obyavlena-evakuaciya-drony-naleteli-na-npz-v-rossii-podnimaetsya-dym-10703540.html Ссылка скопирована

Взрывы на НПЗ в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Российский город Орск атаковали беспилотники

БпЛА влетели в НПЗ "Орскнефтеоргсинтез"

На заводе якобы началась эвакуация

В пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. Об этом сообщили OSINT-аналитики Exilenova+.

Известно, что Орск атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По предварительным данным, по меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ. Также был слышен сигнал тревоги.

видео дня

На опубликованных в сети кадрах видно дым и слышны взрывы. Сообщается, что на заводе якобы началась эвакуация.

Стоит заметить, что данный объект расположен в 1400 км от границы с Украиной. Кроме того, предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла различных классов.

Что интересно, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко кратко подтвердил поражение цели на территории России.

"НПЗ в российском Орске под атакой", - написал он.

Взрывы на НПЗ в Орске - видео:

Удары ВСУ по НПЗ в России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что динамика украинских ударов по российским НПЗ неплохая, поэтому большой вопрос - как Россия переживет эту зиму.

По его словам, в России уже начались перебои с топливом, а приближается зима, когда традиционно увеличивается потребление энергии.

"Поэтому это вопрос месяцев, когда для России это станет критично", - считает он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, поздно вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

В ночь на 2 октября дроны атаковали Россию. Взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области.

В ночь на 26 сентября в России также прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред