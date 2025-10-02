Укр
"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

Юрий Берендий
2 октября 2025, 18:32обновлено 2 октября, 19:05
После встречи президента Украины Зеленского с Трампом возможно расширение типов вооружения, которое может применяться для ударов по территории РФ.
Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

  • Украина ежедневно запускает по России 100-150 дронов
  • После переговоров с Трампом Украина может получить новое оружие для ударов по России

До сих пор ВСУ использовали для ударов по России только собственное дальнобойное оружие, однако после встречи с Трампом ситуация может измениться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которую транслировал Офис президента.

Он подчеркнул, что Украина никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру в России, отвечая только на удары по собственным объектам.

видео дня

"Хотя примерно год назад у нас не было возможностей отвечать. И тогда, вы помните, что они сделали? Они вызвали блэкауты в Украине. Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Нам нужно немного больше финансирования. Мы говорили об этом сегодня. Они используют сегодня примерно 500-600 беспилотников в день. Мы используем 100-150", - отметил президент.

Зеленский добавил, что у Украины есть возможности для производства дальнобойных средств поражения, теперь все зависит от финансирования. Благодаря дополнительной поддержке партнеров Украина сможет достичь аналогичных показателей по дальнобойному оружию, что будет иметь важное значение для влияния на общество и лидеров противника.

"До этого мы использовали только наши системы вооружения (для дальнобойных ударов, - ред.). После моей встречи с президентом США, мы, возможно, будем иметь нечто большее. Не знаю. Посмотрим", - резюмировал Зеленский.

Как удары по НПЗ влияют на Россию - мнение эксперта

Как писал Главред, почти каждую ночь на территории России, в частности на объектах энергетики и нефтеперерабатывающих заводах, слышны взрывы. Это свидетельствует о довольно эффективной динамике украинских ударов, отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Он отметил, что если темп атак сохранится, уже через несколько месяцев РФ окажется в критическом положении.

"Если в РФ будет сохраняться дефицит топлива, топливный кризис будет ухудшаться, добавятся перебои в экспорте нефти, плюс рост внутреннего потребления топлива из-за сезонного фактора, то наступление критического момента для России - это перспектива не лет, а месяцев, до года", - пояснил он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 октября территорию России атаковали дроны. Взрывы зафиксировали в Саратове и нескольких районах Волгоградской области, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

США разрешили Украине применять американское вооружение для ударов по территории РФ, однако пока неизвестно, какие именно системы могут быть использованы. Как отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, пока сложно подтвердить наличие у ВСУ ракет ATACMS, ведь их последнее применение было достаточно давно.

В то же время Россия превратилась в сырьевое приложение Китая и даже стала импортером бензина. Это произошло в результате точных украинских ударов по ее нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

