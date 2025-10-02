Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

Андрющенко сказал, что в РФ фиксировался пролет многочисленных дронов.

Дроны атаковали Россию / коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, скриншот из видео

Этой ночью россияне жаловались на атаку дронов

Взрывы слышали в Саратове и районах Волгоградской области

В ночь на 2 октября дроны атаковали Россию. Взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его информации, с 03:00 до 04:00 ночи 2 октября в Саратове прозвучала серия взрывов над центральными районами. В аэропорту Саратова был введен план "Ковер", который до утра не отменили.

Местные жители также жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Кроме того, пролет многочисленных дронов зафиксировали над территорией области.

Вероятное движение дронов / фото: t.me/andriyshTime

Дроны в Волгоградской области

Андрющенко добавил, что взрывы раздавались также в Волгоградской области. Так, в Борисоглебске и Елани местные жители слышали детонации и видели работу ПВО.

"Работа ПВО также фиксировалась в Лискинском, Острожском, Бутурлиновском районах. Официальный Волгоград "все сбил", но это не новость", - отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Удары ВСУ по России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что ВСУ нужно "выбить" до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Он отметил, что это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы - регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где, по предварительной информации, был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

В ночь на 18 сентября в России также гремели взрывы. Был зафиксирован "прилет" в Гуково в Красносулинском районе. После взрывов исчез свет.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

