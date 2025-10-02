Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

Коротко:
- Этой ночью россияне жаловались на атаку дронов
- Взрывы слышали в Саратове и районах Волгоградской области
В ночь на 2 октября дроны атаковали Россию. Взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его информации, с 03:00 до 04:00 ночи 2 октября в Саратове прозвучала серия взрывов над центральными районами. В аэропорту Саратова был введен план "Ковер", который до утра не отменили.
Местные жители также жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.
Кроме того, пролет многочисленных дронов зафиксировали над территорией области.
Дроны в Волгоградской области
Андрющенко добавил, что взрывы раздавались также в Волгоградской области. Так, в Борисоглебске и Елани местные жители слышали детонации и видели работу ПВО.
"Работа ПВО также фиксировалась в Лискинском, Острожском, Бутурлиновском районах. Официальный Волгоград "все сбил", но это не новость", - отметил руководитель Центра изучения оккупации.
Удары ВСУ по России
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что ВСУ нужно "выбить" до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Он отметил, что это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы - регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где, по предварительной информации, был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.
В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.
В ночь на 18 сентября в России также гремели взрывы. Был зафиксирован "прилет" в Гуково в Красносулинском районе. После взрывов исчез свет.
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
