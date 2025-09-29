Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

Кратко:
- В РФ прогремели взрывы
- На Брянщине атакован завод, вспыхнул пожар
В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы - регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где, по предварительной информации, был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.
Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жетелей, под удар дронов попал АО "Карачевский завод "Электродеталь".
Эта информация пока не имеет официального подтверждения.
Российские источники отметили, что для Карачевского района во время атаки был объявлен сигнал "ракетной опасности", который транслировался через местное телевидение. Жители также получали оповещения через систему гражданской защиты.
Карачев - седьмой по величине город Брянской области.
Завод "Электродеталь" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей, как для военного, так и промышленного применения. Входит в концерн "Радиоэлектронные технологии".
Пресс-служба Карачевского завода Электродеталь в сети характеризовала свое предприятие как "ведущего разработчика и производителя прямоугольных электрических соединителей для военного и общепромышленного применения".
Удачные операции Украины против РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.
21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.
24 сентября спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета Ан-26, а также поразило вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".
В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.
