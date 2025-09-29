Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

Под удар БПЛА попал АО "Карачевский завод "Электродеталь".

Завод в Брянской области атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

В РФ прогремели взрывы

На Брянщине атакован завод, вспыхнул пожар

В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы - регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где, по предварительной информации, был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жетелей, под удар дронов попал АО "Карачевский завод "Электродеталь".

Эта информация пока не имеет официального подтверждения.

Завод Электродеталь попал под удар дронов / Фото: t.me/astrapress

Российские источники отметили, что для Карачевского района во время атаки был объявлен сигнал "ракетной опасности", который транслировался через местное телевидение. Жители также получали оповещения через систему гражданской защиты.

Пожар в Карачеве / Фото: t.me/astrapress

Пожар в Карачеве / Фото: t.me/astrapress

Карачев - седьмой по величине город Брянской области.

Завод "Электродеталь" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей, как для военного, так и промышленного применения. Входит в концерн "Радиоэлектронные технологии".

Пресс-служба Карачевского завода Электродеталь в сети характеризовала свое предприятие как "ведущего разработчика и производителя прямоугольных электрических соединителей для военного и общепромышленного применения".

Как писал Главред, в ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

24 сентября спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета Ан-26, а также поразило вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

