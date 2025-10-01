Укр
Читать на украинском
С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

Юрий Берендий
1 октября 2025, 20:53
Французский спецназ захватил танкер РФ, с которого могли запускаться дроны / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

В среду французские военные у побережья Франции захватили танкер, принадлежащий к российскому "теневому флоту". Судно подозревают в причастности к полетам беспилотников над Данией в прошлом месяце. Об этом сообщает France24.

По данным источника во французском правительстве, морские пехотинцы поднялись на борт судна Boracay (ранее Kiwala, в некоторых базах также известное как Pushpa) под флагом Бенина, которое ЕС внес в черный список за участие в перевозках старыми российскими нефтяными танкерами, нарушающими санкции.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция расследует этот танкер, который сейчас стоит на якоре у Сен-Назера, за "серьезные правонарушения", однако не подтвердил сообщения о его возможной связи с полетами дронов в Дании.

видео дня

"Эта команда совершила несколько очень серьезных правонарушений, что оправдывает текущую судебную процедуру", - заявил Макрон журналистам на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.

Смотрите видео операции французских войск:

/ Фото: скриншот

По данным издания The Maritime Executive, танкер подозревают в причастности к таинственным полетам беспилотников, которые в сентябре нарушали воздушное движение в Дании. Сообщается, что это судно и другие могли использоваться как платформы для запуска дронов или как приманки.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос об этих утверждениях, отметил, что относится к ним осторожно и не ему делать выводы о связи между "Боракаем" и полетами дронов.

Французская операция подчеркнула стремление Европы остановить деятельность "теневого флота", который помогает России обходить санкции. Ранее СМИ сообщали, что это судно замечали у берегов Дании в конце сентября - именно в тот период, когда там зафиксировали полеты неизвестных беспилотников над ключевой инфраструктурой, в частности аэропортами.

Какова цель появления российских дронов над Европой - мнение эксперта

Как писал Главред, демонстративные действия Путина в последнее время - от публичных появлений в военной форме и имитации тактического ядерного удара на учениях до запуска дронов над Польшей и Румынией, пролета МиГ-31 над Эстонией и инцидентов с беспилотниками, которые парализовали работу аэропорта в Копенгагене - являются тревожным сигналом. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев

По словам эксперта, такая агрессивная риторика и демонстрация силы направлены прежде всего на ключевых европейских игроков, как и предыдущие "игры" с ракетной системой "Орешник" и прошлогодняя демонстрация удара по Днепру. Все это адресовано именно Европе.

"Еще раз подчеркиваю, это элемент информационного давления, страшилка для европейцев, которая используется вместе с гибридными операциями с дронами. Сложно сказать, насколько все это напугало Европу, но вполне очевидно, что все это ее тревожит", - указывает Золотарев.

Российские дроны над Европой - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные прибыли в Данию, чтобы поделиться собственным боевым опытом применения дронов. Этот визит связан с инцидентами возле датских аэропортов и других важных объектов, которые, по подозрениям, могли быть атакованы беспилотниками, запущенными Россией. В то же время Дания не единственная страна НАТО, которая стремится перенять украинские наработки, пишет редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон для Atlantic Council.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия применяет танкеры для запуска дронов против европейских государств.

Российская атака дронами на Польшу, по оценке Sky News, является одновременно и проверкой реакции, и предупреждением, поэтому ответ Европы и НАТО может оказаться решающим для безопасности всего континента.

Об источнике: France 24

France 24 - круглосуточный канал, который предоставляет свои программы по спутнику, кабелю, в Интернете и на сотовых телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года, в 21:30 (по киевскому времени) в г. Париже.

Вещание ведется на четырех каналах. Первый канал предоставляется на французском языке. Второй канал предоставляется на английском. Третий канал предоставляется на арабском. Четвертый канал предоставляется на испанском. wikipedia

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

