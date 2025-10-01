Укр
"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

Юрий Берендий
1 октября 2025, 19:55
Нынешняя Россия Европе не нужна, и давление европейских стран на Китай может привести к ее дезинтеграции, считает Загородний.
"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России
При каком условии Китай может отказаться от России / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео YouTube

О чем сказал Загородний:

  • Китаю целостная Россия не нужна
  • КНР может добывать и покупать нефть и без Москвы

Вопрос о том, какую роль США и Китай отводят России, приобретает все большую актуальность. Для Вашингтона Москва остается инструментом давления на Европу, тогда как для Пекина - скорее временным партнером, ценность которого снижается. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Хороших сценариев для России сейчас нет. Китаю целостная Россия не нужна", - отметил он.

Загородний отметил, что если европейские страны четко поставят вопрос ребром перед Китаем, это может привести к дезинтеграции России, ведь добыча нефти и газа возможна и без Москвы.

По его словам, речь идет о том, что Россия в ее нынешнем виде Европе не нужна, поскольку в течение последних 400 лет она "засоряет сознание". При этом не обязательно, что Европа будет закрывать свои рынки для китайских товаров, хотя США этого добиваются. Скорее всего, Европе придется пойти на определенные уступки Америке.

"Если европейцы скажут Китаю, чтобы он как-то решал вопрос с Россией (как именно - им все равно), иначе Европа повысит тарифы для китайских товаров, как призывают Штаты, тогда китайцы могут прийти к светлой мысли о том, что Россия им, в принципе, не нужна", - резюмирует он.

Китай инфографика
/ Инфографика: Главред

Почему Китай поддерживает Россию - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что в отличие от США, Китай наращивает темпы развития и стремится превратить свою экономическую и военную мощь в соответствующее геополитическое влияние.

"Второй момент: китайцы воздерживались при голосовании трех чрезвычайно важных для нас резолюций Генеральной Ассамблеи ООН - о территориальной целостности (2024 г.), о российской агрессии против Украины (2022 г.) и о параметрах мирного урегулирования в Украине (2023 г.) на основе международного права, прежде всего Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - напомнил аналитик.

Он считает, что Китай рассматривает войну в Украине как фактически спровоцированную Западом - якобы Украину пытались втянуть в НАТО, игнорируя "интересы" России.

По словам Хары, Китай постоянно выступает против "менталитета холодной войны" и блокового противостояния. Он критикует НАТО в Европе не из-за непосредственной угрозы для себя, а из-за того, что США еще с предыдущих администраций создавали новые альянсы и коалиции, чтобы сдерживать растущую роль Китая, который активно наращивает свое влияние с середины 2000-х годов.

Позиция Китая относительно войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай активно готовится к войне, и в США это хорошо понимают. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Он пояснил, что компромисса быть не может, поскольку Китай входит в фазу кризиса перепроизводства. Между тем США за последние полгода целенаправленно ограничивают доступ Пекина к рынкам сбыта, заставляя страны, которые сотрудничали с КНР, ориентироваться на Вашингтон.

Вместе с тем, одним из немногих государств, которое потенциально может повлиять на решение России завершить войну против Украины, является именно Китай. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что Пекин имеет такую возможность, но вряд ли станет активно ее использовать.

По его словам, Китай применяет к России так называемую "политику удава" - постепенно высасывает из неё ресурсы, не спеша предпринимать решительные шаги.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

