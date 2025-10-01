В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

Гауляйтер Аксенов распорядился продавать не больше 20 литров на руки.

В аннексированном Крыму продолжается топливный кризис. Оккупационные власти ужесточили лимиты на продажу бензина, однако дефицит только обострился.

С 30 сентября на автозаправочных станциях (АЗС) разрешено отпускать не более 20 литров топлива в одни руки, при этом на большинстве заправок марки А-92 и А-95 отсутствуют уже более двух недель.

О введении дополнительных ограничений заявил российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, тот объем топлива, который зашел в пятницу, за субботу и воскресенье до обеда был в полном объеме раскуплен. (...) Напряжение сохранится еще какое-то время", – сказал он, отметив, что ранее введенные лимиты оказались недостаточными.

Также Аксенов объявил, что сегодня им были предприняты "меры" по ограничению продажи бензина в одни руки до 20 литров.

Еще 29 сентября назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объявил, что на АЗС жителям города разрешено заправлять не более 30 литров топлива в автомобиль или канистру. Теперь нормы сокращены до 20 литров.

Дефицит бензина в Крыму только усиливается

Несмотря на обещания Аксенова урегулировать ситуацию, на полуострове сохраняется острая нехватка бензина. По данным местных активистов, официальная информация о наличии топлива на сайте подконтрольного России минтоплива Крыма не соответствует действительности.

"На большинстве автозаправок бензина марки А-92 и А-95 нет уже больше двух недель. Информация о якобы наличии бензина публикуется, но когда автомобилисты приезжают, им говорят, что топливо уже закончилось", – рассказал Крым.Реалии местный активист на условиях анонимности.

Теневые схемы

В условиях дефицита активно развиваются нелегальные способы реализации топлива.

"Автозаправки не собираются отказываться от спекуляций. В соцсетях создаются каналы и чаты, где можно узнать, на какой заправке есть бензин. Но оплата там только наличными и по цене гораздо выше, чем установил Аксенов. Частично дефицит инициируется самими топливными компаниями", – отметил собеседник.

Таким образом, даже при формальных ограничениях власти, параллельно формируется черный рынок, где топливо продается дороже и без официального учета.

Что говорят эксперты

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм ранее заявил, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", - сказал эксперт.

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже приносят видимые результаты. По его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области уже наблюдаются проблемы с поставками бензина. Фесенко также не исключил, что подобные атаки на НПЗ будут продолжаться, усиливая давление на экономическую инфраструктуру России.

Контекст: Украина уничтожает нефтепереработку в РФ

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону. Под удар дронов попал Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Утром 27 сентября российские власти заявили об атаке беспилотников и на территории Чувашии. По их версии, целью стала нефтеперекачивающая станция.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, расположенный более чем в 450 километрах от границы с Украиной.

