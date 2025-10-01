Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

Тарас Сидоржевский
1 октября 2025, 19:22
110
Гауляйтер Аксенов распорядился продавать не больше 20 литров на руки.
Крым Бензин
В Крыму критически не хватает бензина / Коллаж: Главред, фото: Крымский ветер, Скриншот

В аннексированном Крыму продолжается топливный кризис. Оккупационные власти ужесточили лимиты на продажу бензина, однако дефицит только обострился.

С 30 сентября на автозаправочных станциях (АЗС) разрешено отпускать не более 20 литров топлива в одни руки, при этом на большинстве заправок марки А-92 и А-95 отсутствуют уже более двух недель.

О введении дополнительных ограничений заявил российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

видео дня

"К сожалению, тот объем топлива, который зашел в пятницу, за субботу и воскресенье до обеда был в полном объеме раскуплен. (...) Напряжение сохранится еще какое-то время", – сказал он, отметив, что ранее введенные лимиты оказались недостаточными.

Также Аксенов объявил, что сегодня им были предприняты "меры" по ограничению продажи бензина в одни руки до 20 литров.

Еще 29 сентября назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объявил, что на АЗС жителям города разрешено заправлять не более 30 литров топлива в автомобиль или канистру. Теперь нормы сокращены до 20 литров.

Дефицит бензина в Крыму только усиливается

Несмотря на обещания Аксенова урегулировать ситуацию, на полуострове сохраняется острая нехватка бензина. По данным местных активистов, официальная информация о наличии топлива на сайте подконтрольного России минтоплива Крыма не соответствует действительности.

"На большинстве автозаправок бензина марки А-92 и А-95 нет уже больше двух недель. Информация о якобы наличии бензина публикуется, но когда автомобилисты приезжают, им говорят, что топливо уже закончилось", – рассказал Крым.Реалии местный активист на условиях анонимности.

Теневые схемы

В условиях дефицита активно развиваются нелегальные способы реализации топлива.

"Автозаправки не собираются отказываться от спекуляций. В соцсетях создаются каналы и чаты, где можно узнать, на какой заправке есть бензин. Но оплата там только наличными и по цене гораздо выше, чем установил Аксенов. Частично дефицит инициируется самими топливными компаниями", – отметил собеседник.

Таким образом, даже при формальных ограничениях власти, параллельно формируется черный рынок, где топливо продается дороже и без официального учета.

Что говорят эксперты

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм ранее заявил, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", - сказал эксперт.

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже приносят видимые результаты. По его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области уже наблюдаются проблемы с поставками бензина. Фесенко также не исключил, что подобные атаки на НПЗ будут продолжаться, усиливая давление на экономическую инфраструктуру России.

Контекст: Украина уничтожает нефтепереработку в РФ

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону. Под удар дронов попал Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Утром 27 сентября российские власти заявили об атаке беспилотников и на территории Чувашии. По их версии, целью стала нефтеперекачивающая станция.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, расположенный более чем в 450 километрах от границы с Украиной.

Больше новостей о бензине:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цена бензина новости Крыма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

20:22Украина
Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:44Синоптик
В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Последние новости

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как реально сэкономить на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

Реклама
19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

Реклама
17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

Реклама
13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотап
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять