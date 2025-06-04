Будет ли топливный кризис и рост цен на бензин: эксперт дал прогноз до конца лета

В настоящее время можно в любое время увеличить объем заказа топлива и достаточно оперативно его получить.

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Что будет с ценами на бензин в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Грозит ли Украине топливный кризис

Изменятся ли цены на бензин до конца года

Украине не грозит топливный кризис летом 2025 года. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полностью исключает такое развитие событий. При этом спрогнозировать цены на бензин до конца года достаточно сложно. В целом, взлеты и падения цены маловероятны.

По словам эксперта, создана такая транспортная инфраструктура, которая способна привезти горючего в два раза больше, чем нам нужно.

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"Количество бензовозов у нас выросло с 2021 года в четыре раза. Это тысячи машин. Это отработанная логистика железной дороги. Трансграничная инфраструктура очень мощная и разветвленная. Все работает как часы", - сказал Куюн в интервью РБК-Украина.

Кроме того, сформированы источники поставок. В настоящее время можно в любое время увеличить объем заказа и достаточно оперативно его получить.

"Это [топливный кризис] полностью исключено. Это, пожалуй, одно из немногих, что можно абсолютно уверенно утверждать", - уверен Куюн.

Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Сколько будет стоить бензин и дизель

Директор Консалтинговой группы А-95 не стал прогнозировать стоимость топлива до конца года. поскольку это "абсолютно неблагодарное дело".

"Все быстро меняется. Завтра опять Трамп не с той ноги встанет, и цены куда-то полетят. Если говорить глобально, нет признаков того, что нефть будет дорожать. Сырья и топлива очень много. В Европе, например, очень много бензина, его перепроизводство, цены на него падают. Нефтеперерабатывающие заводы закрываются из-за этого. Я думаю, что ближайшие месяцы должны быть достаточно стабильными, без взлетов и падений", - сказал Куюн.

Цены на топливо в Украине - что известно

Как писал Главред, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что Украине частично удалось восстановить собственное производство топлива, что положительно отразится на ценах на АЗС.

В Украине с 1 мая на автозаправочных станциях должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Такое нововведение призвано улучшить экологию и экономику государства.

Нефтегазовая ассоциация Украины сообщила, что по состоянию на май 2025 года в Украине насчитывается 428 АЗС с признаками нелегальной деятельности. Более 56% из них в пяти регионах. Среди прочих нарушений подобные АЗС продают поддельное топливо.

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