"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует Москву

Китай зарабатывает и ждет, пока не увидит труп РФ.

Андрей Новак раскрыл стратегию КНР по отношению к РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН, pixabay.com

Главное:

Китай покупает за бесценок российские нефть, газ, лес

Такая стратегия даёт Китаю прибыль, а Россия постепенно теряет возможности.

Китай будет продолжать, пока "не увидит труп РФ"

Пекин применяет по отношению к России "политику удава", постепенно высасывая из нее ресурсы. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, в то же время Китай зарабатывает, во-первых, покупая за бесценок российские ресурсы (нефть, газ, лес). Во-вторых, через другие страны, в частности КНДР, продавая России остатки советских снарядов, потому что иначе их придется просто утилизировать. И, в-третьих, продавая России все, что нужно для войны, по завышенным ценам.

"Китай применяет в отношении нее "политику удава", то есть пытается медленно сжимать Россию, оставляя ей все меньше воздуха. "Политика удава" предполагает медленное ее удушение (…) Но главное, что втихаря Китай забирает у России ее ресурсы. Поэтому Китай просто зарабатывает. И будет зарабатывать, пока не увидит труп РФ", - сказал Новак.

Отношения Китая и России

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Перемены произошли после визита главы Кремля в Китай. Как пишет издание The Times, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с главой КНР Си Цзиньпином, где они обсуждали перспективы сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение странами Европы пошлин против Китая может побудить официальный Пекин давить на Россию для завершения войны против Украины.

Глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что определенные практические шаги в дипломатическом процессе по урегулированию войны России в Украине можно будет увидеть уже в сентябре. По его словам, Пекин долго выжидал и теперь станет участником переговоров.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

РФ не сможет воевать вечно: мнение эксперта

Даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно. Такое мнение озвучил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Когда у России закончатся деньги, Китай не будет помогать ей совсем или потребует в обмен на помощь территориальные уступки.

"Так что там не все так просто, и там нет линейных схем", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

